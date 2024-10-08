Aneliz Aguilar

Pepe Aguilar revela que su hija Aneliz le reclamó por celos a su hermana Ángela: “Lo que menos pensé”

Pepe contó el motivo por el que Aneliz se sintió “celosa” de Ángela. Él explicó que tuvo que darle una explicación para calmar su malestar.

Video A Pepe Aguilar le parece "desagradable" la manera en que Ángela y Nodal se comportan en su matrimonio

Pepe Aguilar compartió el motivo por el que recientemente su hija mayor, Aneliz, le reclamó revelando sus “celos” por su hermana Ángela.

Aunque a lo largo de los años, las jóvenes han demostrado mantener una relación buena y cercana, una importante acción de su padre causó polémica entre ellas.

¿Por qué Aneliz se enceló de Ángela?

Fue durante su entrevista exclusiva con Alan Tacher para Despierta América que Pepe Aguilar contó que Aneliz le reprochó debido a su sencillo ‘Cuídamela bien’.

Dicho tema se estrenó a finales de septiembre y el veterano charro ya aceptó que con ella le pide a su yerno, Christian Nodal, que trate adecuadamente a Ángela ahora que son marido y mujer.

Desde su lanzamiento, la copla ha causado revuelo en redes sociales, pero, según el cantante, también afectó a su primogénita.

“Ahora su hermana se puso celosa con la canción, lo que menos pensé en la méndiga vida”, confesó Pepe al presentador.

“Me dijo: ‘Oye, ¿cómo que te llevaste a la mejor mujer? ¿Y yo qué fregados?’. Dije, ‘en la mother’”, relató él acerca de la queja hecha por Aneliz.

El llamado ‘Bandido de amores’ recordó que dio una explicación a la ‘influencer’ de moda para calmar su malestar.

“Le dije: ‘¡Yo no la compuse, hombre! Yo nada más la estoy cantando, soy el intérprete. A ti te amo igual’”, explicó.

La letra de la balada fue escrita en realidad por el compositor Juan Carlos Corral, mejor conocido en la escena musical como ‘Kakalo’.

El creador de éxitos como ‘Miedo’ aseveró que siente el mismo cariño por todos sus retoños, Ángela, Aneliz, Leonardo y José Emiliano.

“A los hijos se les quiere igual, pero cada uno es diferente”, sentenció Pepe, de 56 años, para concluir dicho tema.

Aneliz felicita a Ángela Aguilar por su cumpleaños

Este martes 8 de octubre, Ángela Aguilar está llegando a los 21 años y una de las primeras en felicitarla públicamente fue Aneliz.

La joven de 26 subió a sus historias de Instagram un ‘collage’ de fotografías en las que aparecen las dos juntas y encima anotó: “Feliz cumpleaños. Te adoro”.

Aneliz felicitó a Ángela Aguilar por su cumpleaños número 21.
Aneliz felicitó a Ángela Aguilar por su cumpleaños número 21.
Imagen Aneliz Aguilar/Instagram
