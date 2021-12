Las películas más esperadas para 2022: ‘Uncharted’ con Tom Holland es una de ellas

‘Escape From Spiderhead’

Netflix no se quedará atrás con los estrenos de enero y lanzará esta película de acción, protagonizada por Chris Hemsworth. Todavía no hay fecha confirmada, pero llegará a la plataforma en el primer mes de 2022.

Es una cinta de ciencia ficción que narra la historia de un hombre que viaja en el tiempo, pues pretende ayudar a su versión joven a resolver conflictos con su padre antes de que muera. La película es muy esperada principalmente por su elenco, que incluye a Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner y Zoe Saldana. Todavía no hay una fecha exacta de estreno, pero llegará a Netflix durante los primeros meses de 2022.

Es la nueva animación de Pixar, cuenta la historia de una adolescente que se convierte en un panda rojo cuando no puede controlar sus emociones. La compañía no ha confirmado si llegará a Disney+ o a los cines, pero el estreno está planeado para el 11 de marzo.

‘Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore’