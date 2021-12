6 películas que tienen un final desgarrador: te sacarán una lágrima al verlas

No todas las historias de amor tienen un final feliz y no en todas las películas el héroe termina ganándolo todo. Esto pasa en estas cintas que acaban de una manera tan desgarradora y hasta una lágrima le sacan a la audiencia.

Spider-Man: No Way Home (2021)

A Star is Born (2018)

City of Angels (1998)

El ser divino y Maggie acaban enamorándose y Seth pide volverse mortal para estar con ella, pero al final el destino tiene otros planes y al poco tiempo ella fallece en un accidente en la carretera. Seth no puede hacer nada más que aceptar que así es la vida.