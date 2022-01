Pedrito Sola compartió una foto de cuando tenía 30 años: era "un guapazo"

Pedrito Sola es uno de los conductores de la televisión mexicana más conocidos. Desde 1996, Sola ha estado frente a las cámaras de 'Ventaneando', programa en donde la gente lo ha visto desarrollarse profesionalmente en la industria del espectáculo.

Cuando Pedrito llegó a este show, el conductor estaba a punto de cumplir 49 años. Desde ese entonces, Sola se presentó ante las cámaras con su distinguido bigote, rasgo que hasta el día de hoy, a sus 64 años –cumplirá 65 el próximo 28 de enero de 2022– continúa caracterizándolo.

No obstante, ¿te imaginas a Pedrito sin bigote ni lentes y con un semblante juvenil? El conductor recientemente compartió una de foto de su juventud, en donde no sólo presumió su rostro sin vello facial, sino también el físico que lucía a sus 30 años durante unas vacaciones en la playa.

Pedrito Sola publicó una foto de joven en la playa



El 6 de enero de 2022, Pedrito Sola impactó a sus más de 289 mil seguidores de Instagram con una foto de antaño: nada menos que una captura durante unas vacaciones en la playa cuando tenía 30 años.

Con cabello largo y negro, por debajo de las orejas, playera roja de rayas y un short negro, Pedro Sola posa sentado en un balcón con la playa a sus espaldas.

En el 2022, el conductor compartió esta imagen tres veces en su Instagram: dos veces con retoque de color por Auder Pasquett y una con la foto original, y en cada una de ellas sus seguidores aplaudieron su físico y galanura.



“Qué guapo Pedrito”, “Un guapazo y siempre estilazo”, “Chulo”, “Muy guapo, Pedrito”, “Todo un galán de película” son algunos de los mensajes que figuran en la sección de comentarios de sus publicaciones.

En general, la mayoría de sus seguidores coinciden en que el conductor de ‘Ventaneando’ presumía un semblante bastante atractivo.

Algunos otros incluso encontraron en la foto la pintura ideal para exhibir en la sala de su casa o el fondo de pantalla para su celular.

Los comentarios que aplauden la galanura de Pedrito Sola se unen a la opinión que él tiene de sí mismo cuando era joven.

En uno de sus videos de YouTube, admitió que en su juventud era un hombre guapo, que además tenía un gran estilo gracias a que tuvo la oportunidad de comprarse ropa en Europa.

"No es que yo me sintiera que fuera híper guapo pero era guapillo… Era yo delgadito, y me ponía aquellos trajes italianos pegaditos y con unas camisas preciosas. Yo estaba muy a la moda"



Si bien, Pedrito no ha compartido más fotos de su juventud –la reciente foto ya la había publicado en 2018–, pero lo que sí ha hecho es publicar un par de capturas de cuando era bebé y niño.

La vida de Pedrito Sola antes de debutar en televisión



En el momento en el que la fotografía en la playa a sus 30 años fue tomada, Pedrito Sola ejercía como economista, profesión que tuvo durante más de 25 años.

En uno de sus videos de YouTube, el conductor confesó que él siempre quiso ser actor y su plan era estudiar la licenciatura en arte dramático en la UNAM. No obstante, su padre no estuvo de acuerdo y finalmente terminó estudiando Economía.

Tras terminar su carrera, Pedrito fue economista durante 27 años de su vida, en los cuales siempre se esforzó.

"Fui economista, no sé por qué trabajé de economista y me mantuve en ese trabajo por 27 años de mi vida. O sea que no fue nada malo. Tal vez no fui el mejor economista del mundo, pero siempre me esforcé"

Además, Sola ha sido muy estudioso desde pequeño. En la primaria fue a un colegio bilingüe en donde aprendió inglés y en la secundaria aprendió francés.

Con estos dos idiomas, más su lengua natal, el español, Pedrito es políglota. De hecho, saber varios idiomas le permitió que en su primer trabajo en la Secretaría de Hacienda pudiera hacer traducciones de diferentes leyes y códigos en inglés y francés.