Novia de Mauricio Ochmann revela que se lleva bien con Aislinn Derbez gracias a Kailani

Al verse finalmente en persona, el actor comprobó que Burrola era tal como ella se había mostrado por la internet: "La verdad es que cuando la conocí pensé, 'no me equivoqué'. Fue muy lindo darme cuenta de lo que me transmitía y lo que veía en persona era cierto", expresó. "Estoy feliz, estoy muy enamorado, la amo muchísimo y estamos escribiendo nuestra historia de amor día a día”, agregó.