Paris Hilton reveló que sufrió abuso sexual en su adolescencia: "Lloro mientras escribo esto"

A lo largo de los años, Paris Hilton se ha distinguido por una vida llena de lujos y glamour. Sin embargo, en su adolescencia, la socialité vivió un lamentable periodo de abusos durante los 11 meses que pasó en Provo Canyon School, un internado enfocado en tratamientos para jóvenes que tienen problemas de salud mental y comportamiento.

Paris Hilton habló del abuso sexual que sufrió en el internado Provo Canyon School



El 11 de octubre de 2022, la actriz de ‘House of Wax’ compartió en su cuenta de Twitter que es una sobreviviente de los abusos que se perpetuaron en el internado Provo Canyon School.

Hilton compartió esta dolorosa experiencia en un video del New York Times en donde varias víctimas también recordaron sus experiencias de abuso.

“Me sinceré en un video de @NYTimes sobre algo que nunca antes había discutido. En Provo Canyon School, el personal masculino me despertó en medio de la noche, me condujo a una habitación privada y me realizó exámenes cervicales en medio de la noche”, escribió Hilton en su cuenta de Twitter.



En el video, la socialité explicó un poco sobre cómo sufrió estos exámenes.

"Muy tarde en la noche, esto sería alrededor de las tres o cuatro de la mañana, nos llevarían a mí y a otras niñas a esta habitación y nos realizarían exámenes médicos. Esto ni siquiera fue con un médico. Fue con un par de miembros diferentes del personal, donde nos tendían sobre la mesa y ponían sus dedos dentro de nosotras”



Paris advirtió que esta experiencia “fue realmente aterradora” y durante muchos años lo bloqueó de su mente.

“Ahora, mirando hacia atrás como adulto, eso definitivamente fue abuso sexual".

Además de sus declaraciones en este video, Paris ahondó en este doloroso momento en su vida en una serie de tweets en donde también reveló otras circunstancias que rodearon estos exámenes.

“Privada de sueño y fuertemente medicada, no entendía lo que estaba pasando. Me obligaron a acostarme en una mesa acolchada, abrir las piernas y someterme a exámenes cervicales. Lloré mientras me sujetaban y dije: "¡No!" Simplemente dijeron: "Cállate. Cállate. Deja de luchar o irás a Obs".



Hilton declaró que desafortunadamente este abuso constante no fue algo que sólo ella sufrió y lamentó la forma en la que impactó su vida.

“Esta fue una experiencia recurrente no solo para mí sino para otros #sobrevivientes. Me violaron y lloro mientras escribo esto porque nadie, especialmente un niño, debe ser abusado sexualmente. Me robaron mi infancia y me mata esto todavía le está pasando a otros niños inocentes”.

Anteriormente, Paris Hilton ya había hablado un poco de su experiencia en este internado en UTAH, el cual aún sigue abierto y a lo largo de los años ha sido denunciado por abuso por múltiples ex estudiantes.

En febrero 2021, Hilton dio su testimonio en el Comité Permanente del Poder Judicial de Utah sobre su experiencia en Provo Canyon School y explicó que fue "abusada verbal, mental y físicamente a diario".

En su testimonio, Paris recordó varios de los abusos que sufrió en este centro como ser puesta en confinamiento solitario.

"Un día en aislamiento se sentía como una semana. Esa pequeña habitación cubierta de rasguños y manchas de sangre sin baño es uno de los recuerdos más vívidos y traumáticos que he experimentado en toda mi vida".



En ese entonces no habló de los exámenes cervicales que recientemente confesó, pero si señaló lo que vivía cuando tenía que ir al baño.

"Había cero privacidad: cada vez que usaba el baño o me duchaba, estaba monitoreando. A los 16 años, cuando era niña, sentí sus ojos penetrantes mirando mi cuerpo desnudo. Era solo una niña y me sentía violada todos los días".

En su documental, ‘This is Paris’ (lanzado en septiembre de 2020), Hilton narró por primera vez los abusos que sufrió en Provo Canyon School y se reunió con varias de las sobrevivientes de este centro.

La experiencia de Paris en este internado no sólo la orilló a alzar la voz para visibilizar los abusos del centro, sino también la motivó a ser parte de los activistas que han demandado al Congreso mejores leyes que protejan a los niños y adolescentes que están en este tipo de instituciones.