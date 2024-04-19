Paris Hilton

Paris Hilton presenta a su hija London: así reveló el rostro de su segundo bebé

La socialité publicó las primeras imágenes oficiales de su familia. Además, anunció el lanzamiento de la canción ‘Fame Won’t Love You’ en colaboración con Sia, un tema inspirado en su maternidad.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

placeholder_default_share-le.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Critican a Paris Hilton por video del nacimiento de su bebé: “¿Fingiendo que diste a luz?”

Paris Hilton presentó formalmente a su hija London. La socialité publicó las primeras fotografías oficiales de su pequeña de 5 meses en sus redes sociales, donde resaltó cómo ha cambiado la maternidad su vida.

“Presentamos a London Marilyn Hilton-Reum. He soñado con tener una hija llamada London desde que tengo uso de razón”, escribió en Instagram este viernes 19 de abril.

PUBLICIDAD

“Estoy muy agradecida de que esté aquí. Realmente aprecio cada momento que paso con ella. Junto a Phoenix, mis bebés ángeles me han mostrado un amor que ni siquiera pensé que podría ser tan profundo antes de convertirme en su madre”, continuó.

La también DJ reveló en Instagram que inspirada en el amor que siente por sus dos hijos y su familia nació la canción ‘Fame Won’t Love You’, la cual interpreta en colaboración con la cantante Sia.

Más sobre Paris Hilton

Paris Hilton se hizo amiga de uno de sus fans mexicanos
3:11

Paris Hilton se hizo amiga de uno de sus fans mexicanos

Univision Famosos
Paris Hilton pierde su lujosa casa de playa y su hijo quiere convertirse en “bombero”
1:03

Paris Hilton pierde su lujosa casa de playa y su hijo quiere convertirse en “bombero”

Univision Famosos
Con el corazón destrozado, Paris Hilton da tour por su casa devastada de Malibú
1:08

Con el corazón destrozado, Paris Hilton da tour por su casa devastada de Malibú

Univision Famosos
Paris Hilton se entera en vivo por TV que se queda sin casa tras incendios: así reacciona
1:10

Paris Hilton se entera en vivo por TV que se queda sin casa tras incendios: así reacciona

Univision Famosos
Famosos pierden lujosas mansiones en incendio de Pacific Palisades: una costaba 10 millones de dólares
1:13

Famosos pierden lujosas mansiones en incendio de Pacific Palisades: una costaba 10 millones de dólares

Univision Famosos
¿Cómo se volvió rica Paris Hilton? No fue por la fortuna de su familia como muchos creen
2 mins

¿Cómo se volvió rica Paris Hilton? No fue por la fortuna de su familia como muchos creen

Univision Famosos
Paris Hilton responde a quien le dice que sus bebés pueden sufrir asfixia por cómo los cobija
2 mins

Paris Hilton responde a quien le dice que sus bebés pueden sufrir asfixia por cómo los cobija

Univision Famosos
Critican a Paris Hilton por video del nacimiento de su bebé: “¿Fingiendo que diste a luz?”
1:01

Critican a Paris Hilton por video del nacimiento de su bebé: “¿Fingiendo que diste a luz?”

Univision Famosos
Paris Hilton revela que no le cambió el pañal a su bebé durante un mes: "Tengo miedo”
2 mins

Paris Hilton revela que no le cambió el pañal a su bebé durante un mes: "Tengo miedo”

Univision Famosos
Paris Hilton explica por qué reaccionó a las burlas del físico de su hijo: "Son tan miserables”
2 mins

Paris Hilton explica por qué reaccionó a las burlas del físico de su hijo: "Son tan miserables”

Univision Famosos

“Mi increíble viaje a través de la maternidad ha inspirado una canción nueva y profundamente personal con mi querida amiga, Sia, llamada ‘Fame Won’t Love You’. La canción sirve como recordatorio de que el vínculo especial que siento con mis hijos, mi esposo y mi familia es más valioso que cualquier otra cosa en el mundo”, confesó.

Así presentó Paris Hilton a su hija London.
Así presentó Paris Hilton a su hija London.
Imagen Paris Hilton / Instagram


“Es un himno que te permitirá mantener tus relaciones más sagradas aún más cerca de tu corazón, ya sea con tu familia, amigos o contigo mismo”, sentenció.

Las primeras fotos de la hija de Paris Hilton

Además de presentar oficialmente a su hija London, en las fotografías, que también fueron publicadas por People, Paris Hilton posó por primera ves con su familia completa: su esposo, Carter Reum, y su primogénito, Phoenix, de más de un año.

De acuerdo con el esposo de la socialité, de 43 años, la razón por la que no se había revelado el rostro de London era porque no estaban “listos para compartirla con el mundo”.

Paris Hilton y su esposo, Carter Reum, junto a sus dos hijos: Phoenix y London.
Paris Hilton y su esposo, Carter Reum, junto a sus dos hijos: Phoenix y London.
Imagen Paris Hilton / Instagram


Paris Hilton debutó como mamá a principios de 2023. Sin embrago, la noticia del nacimiento de Phoenix la compartió en redes hasta el 24 de enero de 2023. Mientras que la llegada de London la dio a conocer 11 meses después y en el marco de la celebración de Thanksgiving.


Relacionados:
Paris HiltonHijos de famososFamososLatin American Music Awards

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD