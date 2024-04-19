Paris Hilton presenta a su hija London: así reveló el rostro de su segundo bebé

Video Critican a Paris Hilton por video del nacimiento de su bebé: “¿Fingiendo que diste a luz?”

Paris Hilton presentó formalmente a su hija London. La socialité publicó las primeras fotografías oficiales de su pequeña de 5 meses en sus redes sociales, donde resaltó cómo ha cambiado la maternidad su vida.

“Presentamos a London Marilyn Hilton-Reum. He soñado con tener una hija llamada London desde que tengo uso de razón”, escribió en Instagram este viernes 19 de abril.

“Estoy muy agradecida de que esté aquí. Realmente aprecio cada momento que paso con ella. Junto a Phoenix, mis bebés ángeles me han mostrado un amor que ni siquiera pensé que podría ser tan profundo antes de convertirme en su madre”, continuó.

La también DJ reveló en Instagram que inspirada en el amor que siente por sus dos hijos y su familia nació la canción ‘Fame Won’t Love You’, la cual interpreta en colaboración con la cantante Sia.

“Mi increíble viaje a través de la maternidad ha inspirado una canción nueva y profundamente personal con mi querida amiga, Sia, llamada ‘Fame Won’t Love You’. La canción sirve como recordatorio de que el vínculo especial que siento con mis hijos, mi esposo y mi familia es más valioso que cualquier otra cosa en el mundo”, confesó.

Así presentó Paris Hilton a su hija London. Imagen Paris Hilton / Instagram



“Es un himno que te permitirá mantener tus relaciones más sagradas aún más cerca de tu corazón, ya sea con tu familia, amigos o contigo mismo”, sentenció.

Las primeras fotos de la hija de Paris Hilton

Además de presentar oficialmente a su hija London, en las fotografías, que también fueron publicadas por People, Paris Hilton posó por primera ves con su familia completa: su esposo, Carter Reum, y su primogénito, Phoenix, de más de un año.

De acuerdo con el esposo de la socialité, de 43 años, la razón por la que no se había revelado el rostro de London era porque no estaban “listos para compartirla con el mundo”.

Paris Hilton y su esposo, Carter Reum, junto a sus dos hijos: Phoenix y London. Imagen Paris Hilton / Instagram



Paris Hilton debutó como mamá a principios de 2023. Sin embrago, la noticia del nacimiento de Phoenix la compartió en redes hasta el 24 de enero de 2023. Mientras que la llegada de London la dio a conocer 11 meses después y en el marco de la celebración de Thanksgiving.