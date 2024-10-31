¿Cómo se volvió rica Paris Hilton? No fue por la fortuna de su familia como muchos creen

Video Paris Hilton se hizo "la tonta" a propósito: perdió toda su fortuna y así la recuperó

Su carrera despegó con el reality show 'The Simple Life' donde, junto a Nicole Richie, mostró su vida de lujos y excentricidades.

Aunque este programa la catapultó a la fama, Paris Hilton no se detuvo ahí y aprovechó su popularidad para lanzar una línea de perfumes en 2004, que hasta el momento ha generado más de 3 mil millones de dólares en ventas.

Además, ha incursionado en la moda con su propia línea de ropa, accesorios y productos de belleza. También ha sido DJ en eventos de alto perfil y ha lanzado música, incluyendo su álbum debut 'Paris', en 2006.

Paris Hilton Imagen Grosby Group/Derechos Reservados

¿A qué se dedica Paris Hilton actualmente?

Paris Hilton es una empresaria multifacética. Además de su carrera en la televisión y la música, ha sido modelo, actriz, diseñadora y DJ.

Su marca personal incluye una línea de perfumes, productos de belleza, ropa y accesorios, gracias a lo cual ha inaugurado más de 50 boutiques alrededor del mundo y ha lanzado 14 fragancias exitosas.

Sumado a eso, la socialité también ha sido una figura prominente en la escena de la música electrónica, actuando como DJ en algunos de los clubes más exclusivos del mundo.

Paris Hilton Imagen Grosby Group/ Derechos Reservados



Además, Paris Hilton ha utilizado su plataforma para el activismo social. De manera honesta y abierta, ha hablado sobre los abusos que sufrió en su juventud y trabaja para impulsar regulaciones más estrictas en las escuelas e instituciones para adolescentes con problemas.

¿La familia de Paris Hilton todavía es dueña de los Hoteles Hilton?

Contrario a la creencia popular, la familia Hilton ya no es propietaria de la cadena de Hoteles Hilton. Aunque los miembros de la familia pueden tener inversiones privadas en la empresa, ya no controlan la compañía.

El abuelo de Paris, Barron Hilton, donó el 97% de su fortuna a la Fundación Conrad N. Hilton, dejando solo un pequeño porcentaje a sus descendientes. Esta decisión motivó a Paris a buscar su propio camino y construir su fortuna ella sola.

¿Cuántas veces se ha casado Paris Hilton?

Aunque siempre se le ha señalado como una mujer fiestera y despreocupada, Paris Hilton se ha casado solo una vez. En noviembre de 2021, contrajo matrimonio con el empresario Carter Reum. Antes de su matrimonio, Paris estuvo comprometida en varias ocasiones, pero ninguna de esas relaciones llegó al altar.

Paris Hilton cumple 40 con nuevo anillo, esta es la historia de su complicada vida amorosa Imagen The Grosby Group

¿Cuántos hijos tiene Paris Hilton?

Paris Hilton tiene dos hijos con su esposo Carter Reum. Su primer hijo, Phoenix Barron Hilton Reum, nació en enero de 2023, a través de gestación subrogada. Su segunda hija, London Marilyn Hilton Reum, nació en noviembre de 2023, también por medio de un vientre de alquiler.

Paris Hilton y su hijo Phoenix Imagen Paris Hilton/Instagram

¿Qué condición tiene el hijo de Paris Hilton?