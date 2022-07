Parejas de famosos a las que les dijeron que no iban a durar y ahora llevan años juntas

Que una pareja de famosos lleve muchos años junta no quiere decir que desde el principio su amor estuviera destinado a florecer. Por el contrario, estos son algunos casos de celebridades a las que les dijeron que su romance no duraría mucho tiempo.

Thalía y Tommy Mottola

El pasado 24 de julio, la estrella de telenovelas celebró 23 años a lado de su esposo. En su cuenta de Instagram, recordó que:

“Corría el año 1999 cuando me invitaste a pasar un verano en tu casa de los Hamptons. Llegué con 12 maletas, mi perrito, ¡y nunca regresé!”.



Sin embargo, esa unión no estuvo bien vista por una de las personas más importantes para Thalía: su propia madre.

En el 2017, la cantante concedió una entrevista para los Premios Billboard y reveló:

“Mi mamá me dijo ‘pero es lo peor que vas a hacer, pero cómo te atreves a siquiera pensar eso. Él te va agarrar como un chicle, te va a meter en su boca, te va a sacar todo el sabor y te va a escupir’”.



Sin embargo, la también actriz de telenovelas tenía una gran confianza en su incipiente relación, por lo que le respondió:

“Quiero ver y si ese es mi destino, pues ya lo experimentaré, pero creo en él y me la voy a jugar por él”.

Victoria y David Beckham

La pareja británica ha acaparado titulares desde el inicio de su relación en 1997 por el estatus de súper estrellas de cada uno de ellos.

Según han relatado en múltiples ocasiones, se conocieron en una reunión del equipo Manchester United, en el que estaba enlistado del futbolista. Aunque al atleta le gustaba la cantante, no hizo nada por acercarse a ella, así que fue la ex Spice Girl la que dio el primer paso e inició la conversación.

El pasado 4 de julio, David y Victoria Beckham celebraron 23 años de casados y, en una publicación de Instagram para marcar la ocasión, ‘Posh’ escribió:

“Dicen que él no es gracioso, dicen que yo no sonrío, decían que no iba a durar”.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo

Los actores y cantantes llegaron al altar en 1994, dos años después de haber iniciado su noviazgo y cuando ya esperaban a su primógenito.

En los años siguientes, se han convertido en todo un referente de las parejas más sólidas y duraderas de la farándula mexicana, pero, según reveló Eduardo Capetillo en abril del 2021:

“El 99 por ciento de mis seres queridos y más allegados me decían: 'No te cases, estás cometiendo un error. Estás muy joven, te vas a divorciar'”.



El actor explicó que, con el paso de los años, entendió que se lo decían desde una perspectiva lógica, pero él hizo “lo que me dictó el corazón”.

El pasado 26 de julio, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo celebraron 28 años de matrimonio.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Su historia de amor parece sacada de una película: un astro del fútbol que se enamoró de una dependienta de una tienda de ropa y la convirtió en la madre de sus hijos.

Dado que a Cristiano solo se le conocían novias dentro de la farándula y Georgina era una mujer completamente desconocida, muchos fans se apresuraron a decir en el 2017 que sería un romance de paso.

Si bien aún no llevan tantos años (apenas 6) como las otras parejas de famosos previamente enlistadas, le han demostrado al mundo entero su amor.

Andrea Legarreta y Erik Rubín

La historia de amor de la conductora y el ex Timbiriche tampoco estuvo libre de obstáculos, especialmente por la fama de mujeriego y fiestero de él.

Cuando ella le reveló a sus padres que había comenzado una relación con el cantante, su mamá lo desaprobó y cuando, meses después, le compartió la noticia de que le había pedido matrimonio, no mostró emoción alguna.

Con el paso del tiempo Erik Rubín se supo ganar a sus suegros y su amor por Andrea Legarreta no hizo más que solidificarse: al día de hoy, llevan 22 años juntos.

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas

Se conocieron en 1998 gracias Antonio Banderas y Melanie Griffith, sin embargo, la primera impresión que la leyenda de Hollywood le causó a la estrella de ‘El Zorro’ no fue la mejor.

Según relató él mismo en una entrevista en The Jonathan Ross Show en el 2016, a la media hora de haber iniciado su conversación, le dijo: “¿Sabes?, voy a ser el padre de tus hijos?”, a lo que ella respondió: “he oído mucho sobre ti y he visto mucho sobre ti, es un placer comprobar que todo es verdad. Creo que es hora de que diga buenas noches”.

Un año después, se comprometieron y en noviembre del 2000 llegaron al altar, meses después de haberse convertido en padres.

En inicio, múltiples la prensa usó su diferencia de edad de 25 años, así como los diferentes momentos de sus carreras artísticas (él ya estaba consolidado y ella apenas iniciaba) como argumentos de que la relación terminaría pronto, sin embargo, este año celebrarán su aniversario 22.