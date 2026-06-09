Pablo Lyle

Papá de Pablo Lyle está “muy grave” tras sufrir accidente y su familia espera “lo peor”, reportan

La familia de Pablo Lyle está atravesando por momentos complicados. Según reportes de la periodista Inés Moreno, el estado del papá del actor es “muy grave” tras sufrir un accidente.

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Por:Elizabeth González
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Video Papá de Pablo Lyle reaparece a 2 años de que el actor recibió sentencia: ¿cuándo saldría de prisión?

Pablo Lyle podría “no alcanzar a ver con vida” a su papá tras el accidente que el señor sufrió días atrás en un centro de asistencia. El actor se encuentra en prisión desde 2022.

Según reportes de la periodista Inés Moreno, el papá del actor está “muy grave” y su familia esperaría “lo peor” en los próximos días.

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“Desde hace dos años, el papá de Pablo padece Alzheimer y, entonces, la familia no tuvo más remedio que enviarlo a un centro de cuidados”, contó el 8 de junio en YouTube.

“Pero en estos días, el señor tuvo una caída muy fuerte y está en un estado muy mal, muy grave, están esperando lo peor, pero la tristeza más grande es que pudiese no alcanzar su hijo a ver con vida a su papá”, agregó.

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Inés Moreno no dio detalles sobre el presunto accidente del papá de Pablo Lyle ni de su salud. Sin embargo, informó que Silvia Lyle se trasladó de emergencia a Mazatlán para estar al cuidado de su padre.

“Su hermana, que vive en Miami (…) regresó a Mazatlán a estar al cuidado de su papá en estos momentos que se encuentra tan mal, pero la familia está esperando lo peor (…) Es probable que (Pablo) no vuelva a ver a su papá”, dijo.

Hermana de Pablo Lyle se dejó ver junto a su padre en marzo de 2025.
Hermana de Pablo Lyle se dejó ver junto a su padre en marzo de 2025.
Imagen Silvia Lyle / Instagram

¿Pablo Lyle podría salir de prisión antes para ver a su papá?

Inés Moreno especuló sobre la posibilidad de que las autoridades americanas pudieran concederle a Pablo Lyle “un permiso” especial para viajar a México ante esta situación, sobre todo, porque “pudiera ser que a finales de año”, Pablo Lyle “quedara libre”.

“Yo no sé si en Estados Unidos esté este tema de que por gravedad de uno de tus padres te den chance de salir o algo”, sentenció.

Pablo Lyle estaría a poco tiempo de salir de prisión

En febrero de 2023, Pablo Lyle fue condenado a 5 años de prisión, más 8 años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario por la muerte de Juan Ricardo Hernández.

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El hombre falleció en 2019 a causa de un traumatismo provocado por un golpe que el protagonista de ‘Mi adorable maldición’ le propinó tras una discusión en Miami.

El 4 de junio de 2025, Pablo Lyle fue trasladado a la Everglades Correctional Institution, una prisión estatal “de menor seguridad”, ubicada en Miami, en la que tiene “menos restricciones”.

Según explicó el abogado criminalista, Carlos González, a la periodista Tanya Charry ese mismo año que el traslado del actor significaría que “le quedan 6 meses o un año máximo” para salir de prisión, ya que este tipo de cambios solo se dan cuando el recluso está por cumplir su sentencia.

En agosto de 2024, Ana Araujo ya había revelado a ‘Sale el Sol’ que, si todo salía bien, Pablo Lyle podría quedar en libertad “en diciembre de 2026” por “buen comportamiento”. Sin embargo, insistió que esa decisión estaba en manos de las autoridades estadounidenses.

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