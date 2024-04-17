Actriz de ‘X-Men: Apocalypse’ dice que su hijo la ayuda a ser “feliz”: perdió sus senos por el cáncer

Olivia Munn compartió los detalles de su angustiante lucha contra el cáncer de mama, el cual le fue diagnosticado el año pasado.

La actriz de 43 años, conocida por películas como ‘X-Men: Apocalypse’, admitió que, tras descubrir que estaba enferma, sintió temor principalmente debido a su pequeño hijo Malcolm, quien entonces tenía sólo 1 año.

“No era alguien que estuviera obsesionada con la muerte ni le tuviera miedo de ninguna manera, (pero) tener un bebé en casa hacía que todo fuera mucho más aterrador”, dijo en entrevista con People, publicada este 17 de abril.

Olivia Munn se sorprendió al saber que tenía cáncer de mama

A Olivia Munn le detectaron cáncer de mama bilateral luego de que pruebas revelaran que tenía luminal B, un tumor agresivo y de rápido movimiento, en ambos senos.

Para la también modelo la noticia fue aún más impactante porque apenas tres meses antes se había realizado una mamografía, que salió clara. Además, había dado negativo en la prueba que busca mutaciones en el gen BRCA que incrementen el riesgo de desarrollar cáncer.

“Iba por ahí pensando que no tenía cáncer de mamá”, recordó. “Me hice todas las pruebas que conocía”, aseguró.

“Te das cuenta de que al cáncer no le importa quién eres. No le importa si tienes un bebé o si no tienes tiempo. Viene hacia ti y no tienes más remedio que afrontarlo de frente”, sentenció.

30 días después de recibir el diagnóstico, Munn se sometió a una disección de ganglios linfáticos, un procedimiento quirúrgico que preserva los pezones, y una mastectomía doble, en la que sus dos senos le fueron extirpados.

“Realmente traté de estar preparada, pero la verdad es que nada podía prepararme para cómo me sentiría, cómo sería y cómo lo manejaría emocionalmente. Fue mucho más difícil de lo que esperaba”, aceptó.

Olivia Munn compartió algunas fotografías y videos de su tiempo en el hospital luchando contra el cáncer de mama. Imagen Olivia Munn/Instagram

Tras la cirugía, Olivia decidió esperar algunos meses, hasta otoño de 2023, para la operación de reconstrucción de busto, que solicitó le hicieran “más pequeño”.

Olivia Munn se mantiene “feliz” gracias a su hijo

Hasta el momento, el tratamiento contra el cáncer de mama de Olivia Munn no ha incluido quimioterapia o radiación, puntualiza la revista.

Sin embargo, en noviembre ella comenzó una terapia de supresión hormonal para reducir el riesgo futuro, lo que la ha llevado a una menopausia inducida medicamente.

Por ello, la estrella presenta síntomas: “Pienso constantemente que hace calor, se me cae el cabello y estoy muy cansada”.

A lo largo de todo este tiempo, y ahora en medio de sus malestares, la protagonista de la cinta ‘The Predator’ encuentra motivación en su retoño Malcolm, a quien comparte con su pareja John Mulaney.

“Cuando estoy con él, es el único momento en el que mi cerebro no piensa en estar enferma. Estoy tan feliz con él”, aseveró.

“Y pone muchas cosas en perspectiva, porque si mi cuerpo cambia, sigo siendo su mamá. Si tengo sofocos, sigo siendo su mamá. Si pierdo el cabello, sigo siendo su mamá. Eso es realmente lo que más me importa. Puedo estar aquí para él”, confesó.