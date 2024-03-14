Olivia Munn y John Mulaney: una historia de amor que el cáncer no pudo romper

Video Esposo de Olivia Munn fue su gran apoyo en su batalla contra el cáncer: "Gracias por luchar"

Olivia Munn, actriz conocida por su participación en cintas como ‘X-Men: Apocalypse’, sorprendió al revelar que fue diagnosticada con cáncer de mama en abril del año pasado.

A lo largo de su lucha por su salud, que incluyó la extirpación de los dos senos, la estrella contó con el apoyo incondicional de su novio, el actor John Mulaney, con quien comparte a su hijo Malcolm.

PUBLICIDAD

Como muchas parejas de Hollywood, ellos tienen una historia de amor que es digna de narrar, más ahora que dejaron claro que son capaces de apoyarse en momentos tan complicados.

Olivia Munn y John Mulaney en los Premios Oscar 2024 y la fiesta posterior, organizada por Vanity Fair. Imagen Getty Images

Así se conocieron Olivia Munn y John Mulaney

Fue en 2013 cuando Olivia Munn y John Mulaney, quien estaba comprometido con la artista Anna Marie Tendler, se conocieron durante el enlace nupcial de Seth Meyers y Alexi Ashe.

“Nos encontrábamos juntos en una boda y yo estaba como: ‘Oh, Dios mío, ¿tú y tu prometida quieren ir a cenar o algo y pasar el rato?’”, relató ella a HuffPost en 2015.

“Al principio fue genial, y luego seguí acercándome a él en la boda en plan: ‘¿Te la estás pasando bien?’”, recordó. “Estaba tan obsesionada con salir y hablar con él”, admitió.

Ella confesó que le envió un correo electrónico al también guionista y que no recibió respuesta de su parte. “Es posible que tuviera mal su ‘email’, probablemente. Eso es lo que me digo a mí misma”, bromeó.

En julio de 2014, Mulaney se casó con Tendler, expone Us Magazine. Por su parte, ese mismo año Munn empezó un romance con el jugador de fútbol americano Aaron Rodgers, el cual duró hasta 2017, según InStyle.

John Mulaney con Anna Marie Tendler, y Olivia Munn con Aaron Rodgers. Imagen Getty Images

Olivia Munn y John Mulaney se dan la oportunidad

Presuntamente, Olivia Munn y John Mulaney continuaron siendo amigos a lo largo de los años, explica Entertainment Tonight en su artículo este 13 de marzo.

En diciembre de 2020 trascendió que él ingresó durante 60 días a un centro de rehabilitación por su alcoholismo y adicción a sustancias ilícitas, y ella le manifestó su apoyo en Twitter (ahora X): “Puedes con esto”.

PUBLICIDAD

Semanas después, el 10 de mayo de 2021, el representante de John dijo a People que este se separaba de Anna Marie Tendler, quien, en su propio comunicado, lamentó que él “haya decidido poner fin” a su matrimonio.

Sólo tres días más tarde, el medio reportó que Mulaney y Munn tenían un idilio. “Esto es muy nuevo, se lo están tomando con calma”, aseveró una fuente.

En junio finalmente los fotografiaron juntos y, para septiembre, el actor dio a conocer que la presentadora estaba embarazada, esto al aparecer en ‘Late Night with Seth Meyers’.

“En primavera (de 2021) fui a Los Ángeles, y conocí y empecé a salir con una mujer maravillosa llamada Olivia. Me metí en esta relación que ha sido realmente hermosa con alguien increíble. Y vamos a tener un bebé”, enunció.

En noviembre del mismo año Olivia dio a luz a su nene, Malcolm Hiệp Mulaney, al que mostró por primera vez en diciembre, con una postal en Instagram.

Olivia Munn y John Mulaney con su pequeño Malcolm. Imagen John Mulaney/Instagram

John Mulaney y su apoyo a Olivia Munn

A lo largo de 2022 y 2023, Olivia Munn y John Mulaney dejaron ver en redes sociales lo bien que marchaba su vida en familia, y en enero de 2024 finalmente debutaron en una alfombra roja, la de los Governors Awards.

El domingo 10 de marzo, ellos asistieron a los Premios Oscar 2024 y a su fiesta posterior, organizada por Vanity Fair, en Los Ángeles, California.

Luego de dejarse ver bien y feliz, la actriz subió a Instagram el mensaje con el que dio a conocer los detalles de lo que atravesó debido al cáncer de mama. En él, reconoció al actor por el esfuerzo que realizó para apoyarla.

PUBLICIDAD

“Estoy tan agradecida con John por las noches que pasó investigando sobre qué significaba cada operación y medicamento, y qué efectos secundarios y recuperación podía esperar”, escribió.

“Por estar ahí antes de cada cirugía y cuando me despertaba, siempre colocaba fotos enmarcadas de nuestro pequeño Malcolm para que fuera lo primero que viera al abrir los ojos”, sumó.

En un comentario al ‘post’, él le dedicó las palabras: “Gracias por luchar tanto por estar aquí con nosotros. ‘Malc’ y yo te adoramos”.