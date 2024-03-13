Le quitaron los dos senos: actriz de 'X-Men: Apocalypse' fue diagnosticada con cáncer

La actriz Olivia Munn, famosa por su participación en 'X-Men: Apocalypse' y 'Iron Man 2', informó que fue diagnosticada con cáncer de mama en abril de 2023.

"Espero que compartiendo esto ayude a otros a encontrar consuelo, inspiración y apoyo en su propio viaje", escribió en Instagram este 13 de marzo.

La estrella de Hollywood de 43 años anunció también que sus dos senos le fueron extirpados. "El hecho de que lo hiciera me salvó la vida", afirmó.

Olivia Munn fue sometida a doble mastectomía. Imagen Olivia Munn/Instagram

Olivia Munn tenía un agresivo cáncer

La intérprete relató que su médico la impulsó a realizarse una resonancia magnética, una ecografía y una biopsia. Los estudios determinaron que padecía un cáncer luminal B, un "cáncer agresivo de rápido movimiento", explicó.

Olivia Munn se sometió a una doble mastectomía tan solo 30 días después de haber recibido el diagnóstico. "Pasé de sentirme completamente bien un día a despertarme en una cama de hospital después de una cirugía de 10 horas al día siguiente", contó.

La actriz ha tenido cuatro cirugías más en los últimos 10 meses, pero a pesar del duro tratamiento al que ha sometido se siente "afortunada" por haber la temprana detección. "Lo detectamos con tiempo suficiente para que tuviera opciones"

Según el Instituto nacional del cáncer de los Estados Unidos el cáncer luminal B es un "subtipo de cáncer de mama positivo para receptores hormonales" que "suele crecer de forma más rápida y tiene un pronóstico un poco peor que el cáncer de mama luminal A".

Olivia Munn agradece a sus seres queridos por apoyarla en su batalla

Antes de terminar su misiva, Olivia Munn elogió a su pareja, John Mulaney, demás seres queridos por el apoyo que le han dado en medio de esta situación.

“Estoy tan agradecida con mis amigos y mi familia por quererme durante todo esto”, sentenció, añadiendo un reconocimiento especial a “las amigas que han tenido cáncer de mama” que la guiaron en sus “momentos más inciertos”.

De igual manera, reconoció con gratitud que Mulaney la acompañó en cada uno de los procedimientos médicos a los que la sometieron, “colocando siempre fotos enmarcadas de nuestro pequeño Malcolm para que fuera lo primero que viera al abrir los ojos”.