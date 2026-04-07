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Offset baleado: rapero Lil Tjay es arrestado en relación al incidente y su abogada lo defiende

Las autoridades dieron a conocer que detuvieron al cantante acusado en conexión con lo sucedido al ex de Cardi B, quien fue baleado en el estacionamiento de un conocido casino en Hollywood, Florida.

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Por:Dayana Alvino
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Video Rapero Offset, ex de Cardi B, queda herido cerca de casino: el dramático video tras ser baleado

El raperto Lil Tjay fue detenido en conexión con el tiroteo en el que su colega en la música, Offset, resultó herido por un disparo.

El Departamento de Policía de Seminole informó, según NBC News, que arrestaron a Tione Jayden Merritt, nombre real del artista.

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“Acusado en relación con el incidente que tuvo lugar el lunes por la noche en un área de ´valet parking’ afuera del Seminole Hard Rock”, en Hollywood, Florida, indicaron.

El ex de Cardi B recibió un balazo, alrededor de las 19:00 horas (tiempo local), en la zona de estacionamiento del hotel y casino. Lo hospitalizaron y se encuentra “estable”, afirmó su representante.

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Lil Tjay fue ingresado en la cárcel del condado de Broward por un cargo de alteración del orden público, de acuerdo con los registros web de detenciones. Permanecerá preso bajo fianza de 500 dólares.

TMZ detalla, citando a las autoridades, que el cantautor de 24 años “participó en una pelea antes de que Offset recibiera el tiro”.

Abogada de Lil Tjay niega que él esté vinculado al ataque hacia Offset

Tras las especulaciones, la abogada de Lil Tjay, Dawn M. Florio, aseveró que su cliente no tuvo que ver con la agresión en la que Offset resultó lesionado.

“Él no ha recibido ningún disparo, ni se le ha acusado de ningún tiroteo. Cualquier información que afirme lo contrario en falsa”, escribió en un comunicado.

“Recomendamos a la gente que consulte fuentes de noticias fiables y que verifique la veracidad de cualquier noticia antes de compartir o repetir sin pensar rumores sin fundamento”, solicitó.

Autoridades realizan investigaciones

Por su parte, Gary Bitney, portavoz del Departamento de Policía de Seminole, aseveró que el percance en el que resultó lesionado Offset comenzó como una pelea y que una segunda persona detenida en el sitio no ha sido acusada.

“La investigación para identificar a una o más personas adicionales involucradas en el incidente está en curso”, dijo, retoma NBC News.

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