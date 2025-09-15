Christian Nodal

Nodal habría interferido para que cancelaran conciertos a Cazzu: “Bloqueando a la mamá de su hijita”

El cantante presuntamente obstaculizó que la argentina concretara presentaciones en diferentes estados de México. Previamente, ella reveló que el sonorense no le ha firmado el permiso que necesita para que su hija Inti viaje a su lado por cuestiones de trabajo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video ¿Estuvo Nodal en la fiesta del segundo cumpleaños de Inti? Esto revelan las imágenes

Christian Nodal presuntamente habría interferido para evitar que su ex, Cazzu, pudiera realizar más conciertos en territorio mexicano.

Ha sido el periodista Luis Magaña, excolaborador de ¡Siéntese Quien Pueda!, el que compartió los detalles de lo que supuestamente sucedió.

PUBLICIDAD

“Primero, Cazzu anunció que tiene una serie de presentaciones en México, entonces los empresarios empezaron a buscarla”, aseguró durante su participación en el programa ‘De historia en historia’.

El comunicador indicó que presuntamente a “la gente que representa” a la cantante “empezaron a llegarles propuestas de empresarios al interior de la República” para concretar que ella pudiera presentarse en “distintos palenques”.

“Entonces, les dieron la cotización, el ‘rider’, las necesidades que tenían, cómo podían enlazarse, porque Cazzu va a estar en México, en Monterrey, en Guadalajara”, expuso.

Más sobre Christian Nodal

¿Estuvo Nodal en la fiesta del segundo cumpleaños de Inti? Esto revelan las imágenes
0:57

¿Estuvo Nodal en la fiesta del segundo cumpleaños de Inti? Esto revelan las imágenes

Univision Famosos
Hija de Nodal y Cazzu cumple 2 años: las fotos de su fiesta y de lo grande que ya está
2 mins

Hija de Nodal y Cazzu cumple 2 años: las fotos de su fiesta y de lo grande que ya está

Univision Famosos
¿Le hizo "cara de fuchi" a Ángela Aguilar?: Susana Zabaleta explica su reacción al verla cantar
0:59

¿Le hizo "cara de fuchi" a Ángela Aguilar?: Susana Zabaleta explica su reacción al verla cantar

Univision Famosos
Susana Zabaleta confiesa la verdad detrás de su reacción al escuchar cantar a Ángela Aguilar
2 mins

Susana Zabaleta confiesa la verdad detrás de su reacción al escuchar cantar a Ángela Aguilar

Univision Famosos
Piden a Emiliano Aguilar poner la “conversación completa con Nodal”: dice que “está más intensa”
1:00

Piden a Emiliano Aguilar poner la “conversación completa con Nodal”: dice que “está más intensa”

Univision Famosos
Hermana de Nodal responde a quien pide le dé "consejos" al cantante en medio de polémicas
0:53

Hermana de Nodal responde a quien pide le dé "consejos" al cantante en medio de polémicas

Univision Famosos
Emiliano Aguilar rompe el silencio sobre la relación con su hermana Ángela: "Pasaron cosas"
3 mins

Emiliano Aguilar rompe el silencio sobre la relación con su hermana Ángela: "Pasaron cosas"

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar tendrían a su primer hijo en 2026: esto les deparan las cartas
0:58

Nodal y Ángela Aguilar tendrían a su primer hijo en 2026: esto les deparan las cartas

Univision Famosos
Belinda y Cazzu ya estarían unidas en medio de la polémica de Nodal y Ángela Aguilar: este sería su plan
2 mins

Belinda y Cazzu ya estarían unidas en medio de la polémica de Nodal y Ángela Aguilar: este sería su plan

Univision Famosos
Emiliano Aguilar muestra su apoyo a Cazzu ante situación de Nodal e Inti: “Me hierve la sangre”
0:59

Emiliano Aguilar muestra su apoyo a Cazzu ante situación de Nodal e Inti: “Me hierve la sangre”

Univision Famosos

“Ya estaba casi todo listo, ya se habían intercambiado incluso las contrataciones, cuando empezó a llegar la feria de las cancelaciones: ‘Pues que esta no, y que esta no, y que esta no’”, agregó.

Magaña relató que, ante el panorama negativo, presuntamente el equipo de la argentina comenzó “a investigar qué había pasado y les hablaron directamente a los empresarios con los que habían hecho contacto”.

“Alguien rajó, les dijo: ‘Lo que pasa es que la gente de Nodal nos está diciendo que si contratamos a Cazzu, nos cancelan las dos fechas que ya tenemos con ellos’. Bloqueando a la mamá de su hijita”, puntualizó.

Hasta el momento, ni el sonorense ni su ex se han pronunciado al respecto para desmentir o confirmar este reporte, del cual Luis admitió: “Tampoco sé si es real, ¡vaya!, eso es lo que me contaron”.

Cazzu acusa a Nodal de no permitirle viajar con su hija

Hace sólo unos días, Cazzu afirmó en una entrevista que Christian Nodal no le habría firmado la autorización que necesita para que Inti pueda salir de su natal Argentina con ella.

PUBLICIDAD

“Tuve ese sentimiento horrible de decir, ‘el mundo es devastador’, cuando le dije: ‘Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo’”, relató en el podcast ‘Se regalan dudas’.

“Y eso es sabido, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar, ¿no? Ya va a pasar más de un año y yo ese permiso no lo tengo”, añadió.

Nodal niega estar obstaculizando la carrera de Cazzu

Previamente, en la conversación que sostuvo con Adela Micha, Christian Nodal negó estar impidiendo que Cazzu pueda seguir con sus ‘shows’.

“Se insinúa como que yo doy problemas para que ella trabaje o demás, esa fue la última aclaración de ella, como que lo que pide son los derechos de su hija y que la dejen trabajar”, mencionó.

A la pregunta expresa de si está pidiendo en sus negociaciones con la madre de su retoño “que ella ya no trabaje”, él contestó: “Jamás, jamás, jamás”.

Relacionados:
Christian NodalCazzuPolémicas de famososCelebridadesPremios Juventud 2025Premios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD