Nodal habría interferido para que cancelaran conciertos a Cazzu: “Bloqueando a la mamá de su hijita”

Video ¿Estuvo Nodal en la fiesta del segundo cumpleaños de Inti? Esto revelan las imágenes

Christian Nodal presuntamente habría interferido para evitar que su ex, Cazzu, pudiera realizar más conciertos en territorio mexicano.

Ha sido el periodista Luis Magaña, excolaborador de ¡Siéntese Quien Pueda!, el que compartió los detalles de lo que supuestamente sucedió.

“Primero, Cazzu anunció que tiene una serie de presentaciones en México, entonces los empresarios empezaron a buscarla”, aseguró durante su participación en el programa ‘De historia en historia’.

El comunicador indicó que presuntamente a “la gente que representa” a la cantante “empezaron a llegarles propuestas de empresarios al interior de la República” para concretar que ella pudiera presentarse en “distintos palenques”.

“Entonces, les dieron la cotización, el ‘rider’, las necesidades que tenían, cómo podían enlazarse, porque Cazzu va a estar en México, en Monterrey, en Guadalajara”, expuso.

“Ya estaba casi todo listo, ya se habían intercambiado incluso las contrataciones, cuando empezó a llegar la feria de las cancelaciones: ‘Pues que esta no, y que esta no, y que esta no’”, agregó.

Magaña relató que, ante el panorama negativo, presuntamente el equipo de la argentina comenzó “a investigar qué había pasado y les hablaron directamente a los empresarios con los que habían hecho contacto”.

“Alguien rajó, les dijo: ‘Lo que pasa es que la gente de Nodal nos está diciendo que si contratamos a Cazzu, nos cancelan las dos fechas que ya tenemos con ellos’. Bloqueando a la mamá de su hijita”, puntualizó.

Hasta el momento, ni el sonorense ni su ex se han pronunciado al respecto para desmentir o confirmar este reporte, del cual Luis admitió: “Tampoco sé si es real, ¡vaya!, eso es lo que me contaron”.

Cazzu acusa a Nodal de no permitirle viajar con su hija

Hace sólo unos días, Cazzu afirmó en una entrevista que Christian Nodal no le habría firmado la autorización que necesita para que Inti pueda salir de su natal Argentina con ella.

“Tuve ese sentimiento horrible de decir, ‘el mundo es devastador’, cuando le dije: ‘Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo’”, relató en el podcast ‘Se regalan dudas’.

“Y eso es sabido, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar, ¿no? Ya va a pasar más de un año y yo ese permiso no lo tengo”, añadió.

Nodal niega estar obstaculizando la carrera de Cazzu

Previamente, en la conversación que sostuvo con Adela Micha, Christian Nodal negó estar impidiendo que Cazzu pueda seguir con sus ‘shows’.

“Se insinúa como que yo doy problemas para que ella trabaje o demás, esa fue la última aclaración de ella, como que lo que pide son los derechos de su hija y que la dejen trabajar”, mencionó.