Christian Nodal

Nodal divide opiniones al revelar cómo sería su “día más feliz” (no incluye a Inti)

El cantante, que está a punto de celebrar su primer aniversario de bodas con Ángela Aguilar, dividió opiniones al hacer nuevas declaraciones sobre su vida personal y familiar.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Cazzu confiesa que Inti llora con algunas de sus canciones ¿las que estarían inspiradas en Nodal?

Christian Nodal nuevamente se encuentra en la mira por revelar cómo sería su “día más feliz” en la vida.

En entrevista con el presentador Paul Stanley, el cantante aseguró que sería una bendición poderse reunir nuevamente con su familia en su natal Caborca, Sonora. Incluso, detalló la manera en que le gustaría que se diera dicha reunión familiar, que también incluiría a su grupo de amigos más cercanos.

“Me encantaría poder estar haciendo una carnita asada con toda mi familia y buenos amigos, eso sería muy (padre)... Sí, allá en Caborca", expresó en la emisión del programa Hoy del 23 de mayo.

Aunque el esposo de Ángela Aguilar no hizo más comentarios al respecto y únicamente acuñó la frase “uno siempre regresa al lugar que fue feliz”. Insistió en que, a pesar de que algunas veces extraña a su familia, “no dejaría lo vivido”.

“Así estoy muy gusto”, declaró, haciendo énfasis en que su niñez estuvo llena de “problemas y necesidades”.

Su respuesta divide opiniones

La respuesta de Christian Nodal no fue bien recibida por algunos usuarios de redes sociales, quienes aparentemente esperaban que describiera el nacimiento de su hija Inti como su “día más feliz”.

La última vez que el intérprete de ‘Amé’ habló sobre su hija Inti fue a principios de mayo durante el programa ‘La Cotorrisa’. Ahí, Nodal no solo reflexionó sobre su experiencia como padre y los aprendizajes que la paternidad le ha dejado, también aseguró que la llegada de Inti lo había influido musicalmente.

“A mi hija le encantan ‘Los canticuentos’, algo así se llaman. Entonces, ya me aprendí la de ‘La cumbia del cocodrilo’. Aprenderte las canciones y ver desde otra perspectiva la vida, dices ‘mi mamá y papá se rifaron conmigo todo esto... el Barney, Los Teletubbies”, dijo el 4 de mayo.

Además, reveló el peculiar tic que la hija que tuvo con Cazzu le había heredado.

“Yo tengo un tic, siempre que estoy pensando o profundizando algo, me estoy pellizcando la oreja o me empiezo a disociar de que me voy cada que estoy pensando”, contó en la emisión.


Relacionados:
Christian NodalCazzuInti González CazzuchelliÁngela AguilarFamosos

