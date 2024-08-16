Ángela Aguilar

Nodal y Ángela Aguilar muestran sus más íntimos momentos y ¿foto que aclararía embarazo?

La pareja sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar fotografías y videos de lo que actualmente están viviendo en sus vacaciones. Ellos se casaron el pasado 24 de julio.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Como pocas veces, Ángela Aguilar posa con atrevido bikinazo

Christian Nodal y Ángela Aguilar continúan disfrutando de su tiempo libre tras haberse convertido en marido y mujer el pasado 24 de julio.

La pareja reveló que actualmente está vacacionando con la familia de la cantante en algún destino turístico cerca del mar.

Recientemente, de hecho, ellos decidieron compartir públicamente algunas imágenes de los momentos que han estado pasando juntos.

Nodal y Ángela Aguilar se presumen felices

Este 15 de agosto, Ángela Aguilar subió a sus historias de Instagram un clip en el que muestra un íntimo momento con Christian Nodal.

La intérprete de ‘Qué agonía’ se grabó mientras su esposo la tenía abrazada y recargaba su cabeza en su hombro.

Ángela Aguilar se presumió con Nodal.
Ángela Aguilar se presumió con Nodal.
Imagen Ángela Aguilar/Instagram

Ella igualmente colgó una instantánea en la que se le puede ver sentada a bordo de un yate, con el océano de fondo, y tomando la mano del sonorense.

Ángela Aguilar tomando de la mano a Nodal.
Ángela Aguilar tomando de la mano a Nodal.
Imagen Ángela Aguilar/Instagram

Por su parte, el creador de éxitos como ‘Botella tras botella’ ‘posteó’ en su ‘feed’ de la red social varias reveladoras postales.

En una de ellas, el dúo posa para la cámara recargados en una parte de la embarcación, mirando hacia el horizonte y fundidos en un abrazo.

En otro retrato que difundió el compositor aparece la apodada ‘Princesa del regional mexicano’ sonriendo al tiempo que luce su esbelta figura al llevar puesto un bikini.

Nodal mostró parte de sus vacaciones con Ángela Aguilar.
Nodal mostró parte de sus vacaciones con Ángela Aguilar.
Imagen Christian Nodal/Instagram

Dicha imagen echaría por la borda las especulaciones de que ‘Angelita’, como él la llama, se encuentra esperando a su primer hijo.

A inicios de agosto, el reportero Lord-Rames Vega indicó, durante el programa en YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante, que ella tendría “dos meses de embarazo”.

Finalmente, Nodal divulgó una fotografía en la que su joven amada está utilizando una máscara de luchador en colores blanco y dorado.

Nodal mostró cómo luce Ángela Aguilar usando una máscara de luchador.
Nodal mostró cómo luce Ángela Aguilar usando una máscara de luchador.
Imagen Christian Nodal/Instagram

Nodal y Ángela Aguilar celebran el cumpleaños de Leonardo Aguilar

En su perfil de la plataforma digital, Leonardo Aguilar publicó este jueves un breve audiovisual que dejó al descubierto se encontraba con Ángela y Nodal.

El primogénito varón de Pepe Aguilar celebró su cumpleaños número 25 precisamente arriba del barco y estuvo acompañado de familiares y amigos.

Ángela Aguilar y Nodal estuvieron festejando con Leonardo Aguilar.
Ángela Aguilar y Nodal estuvieron festejando con Leonardo Aguilar.
Imagen Leonardo Aguilar/Instagram
