Niurka Marcos reveló las operaciones plásticas que se ha hecho: hay una íntima en la lista

Niurka Marcos se ha ganado el título de ‘la mujer escándalo’ por los romances y peleas que ha protagonizado, pero no menos coloridas son las declaraciones que ha hecho sobre algunos aspectos íntimos.

Si bien en el 2019 aseguró a los micrófonos de diferentes medios de comunicación, como ‘El gordo y la flaca’ que solo tenía una operación estética (en los pechos), ahora se atrevió a dar nuevos detalles de todas las veces que ha pasado por el quirófano.

Niurka Marcos reveló las cirugías plásticas que se ha hecho

Con la misma sinceridad con la que su hija, Romina Marcos, mostró el antes y el después de una operación estética que se hizo en julio del 2022, la vedette de 55 reveló las veces que ha pasado por el quirófano para hacerse un arreglito.

En su caso, lo hizo en entrevista con Yordi Rosado, publicada el pasado 5 de febrero, en la que admitió que tiene “el privilegio de reparar solo lo que yo elija”.

En ese sentido, la actriz de 'Salomé' (telenovela que puedes ver gratis en ViX) afirmó que solo han sido dos zonas las que ha optado por ‘reparar’: su busto y el área de su entrepierna.

“Yo elegí reparar la ‘chochita’ porque la verdad se puso bien p… fea”.



Si bien Niurka Marcos no dio el nombre del procedimiento que se hizo en su zona íntima, sí afirmó que no se trató de un rejuvenecimiento vaginal y que “nada más” intervino “el rostro”.

Debido a sus declaraciones, medios como ‘People en Español’ y ‘E! Online’ señalaron que se trató de una labioplastia o un rejuvenecimiento de los labios exteriores.

Sobre las razones que la orillaron a hacerse este tratamiento hace “7 o 9 años” explicó:

“Un día me vi frente a frente, cara a cara y dije ‘no m…, estás de la ch..., si le presento eso a un galán…’”.



De igual manera, la cubana confesó haberse operado el pecho en tres ocasiones:

“Primero, me puse para tener, porque no tenía, tenía dos huevos, pero fritos. Después me puse porque llegué a la farándula y para el escote, para presumir. Ya después me puse para (...) hacerme más evidente”.



Eso sí, Niurka Marcos también aseguró que no siente la necesidad de recurrir a procedimientos para desvanecer los signos de la edad. Por el contrario, se mostró agradecida con estos:

“Tú sabes, cuando a mí me dice algún ‘hate’ (‘hater’) ‘p… vieja arrugada’, yo le digo ‘mira, este pellejito (su piel) que ves aquí, me lo regaló la sabiduría, estas ‘paticas’ de gallo (arrugas en los ojos) que tengo aquí, me las regaló la sabiduría que tengo para ir 10 pasos por delante”.



Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te parece la honestidad de Niurka al hablar de sus cirugías estéticas?

