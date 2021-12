Ninel Conde mostró su cutis sin filtros ni maquillaje: cuida la piel con ayuda de exfoliantes

Ninel Conde ha demostrado que siempre le gusta verse bien a pesar de la situación, a lo largo de su carrera ha compartido que puede lucir con la cara cuidada a pesar de no tener filtros, bloqueador solar o maquillaje.

La mexicana probó la fama desde muy joven a la edad de 19 años, cuando ganó el concurso de belleza ‘Señorita Estado de México’ en 1995.

Con una trayectoria en el modelaje, música y actuación, ‘El Bombón asesino’ ha tenido algunas mejoras en su físico, compartiendo el resultado que obtiene a través de dieta y ejercicio.

Como cualquier usuario de Internet es común que suba una foto acompañada de un filtro para mejorar sus facciones o ayudar la iluminación, pero en esta ocasión la actriz evitó el maquillaje para compartir una serie de stories en donde se mostró en cara lavada.

Ninel Conde decidió publicar su rostro haciendo un ‘Close up’ sin utilizar filtros que pudieran mejorar su aspecto.



Ante esto, la cantante aprovechó la situación para presumir que acababa de hacerse un tratamiento facial, mismo que le ayudó a exfoliar el cutis y cerrar cualquier poro.

Para complementar las imágenes, la actriz aseguró que cada poro de su piel estaba cerrado, razón por la que su cara se veía suave y tersa.

Ninel es una de las artistas que le gusta hacer ejercicio y compartir los resultados con sus fans, así que aprovechó el momento para consentir a sus seguidores en Instagram con una fotografía que dejó al descubierto su diminuta cintura.



Con un mensaje para sus fans, Ninel Conde explicó la rutina de ejercicio que lleva a cabo para mejorar su aspecto físico.

“Algo que nunca me salto en mi rutina diaria es el workout. Hay que bajar esos dulcitos que nos comemos, ¿apoco no? Para mí es importantantísimo el entrenamiento. Nos mantiene ágiles, con energía y saludables… Por eso, me encanta compartirles mis tips y mis rutinas, para que estemos fit todos juntos. Tanto así, que dentro de muy poquito, estaré dando una sorpresa que no se imaginan”.



De inmediato, seguidores de la mexicana llenaron de comentarios su publicación que superó los 35 mil me gusta.

“Qué bonita estás”, “Siempre preciosa”, “Te ves hermosa con tu cabello corto”, “Estás como el vino”, “Divina”, “Hermosa”.