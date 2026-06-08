Paquita la del Barrio

Nieta de Paquita la del Barrio está desaparecida: exmánager de la cantante rompe el silencio

Kelly Ariadne se encuentra desaparecida desde el pasado 20 de mayo. La nieta de Paquita la del Barrio presuntamente habría escapado de una clínica de rehabilitación en San Miguel Allende, Guanajuato, México.

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Por:Elizabeth González
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Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nieta de Paquita la del Barrio, se encuentra desaparecida desde el pasado 20 de mayo. Este lunes, Paquito Torres, exmánager de la cantante, rompió el silencio ante la presunta fuga de la joven de una clínica de rehabilitación en San Miguel Allende, Guanajuato, en México.

¿Cómo se encuentra la familia de Paquita la del Barrio?

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“La familia (se encuentra) muy consternados como estamos todos los cercanos, me considero, parte de la familia de ellos. Muy concertados, muy preocupados y queremos alzar la voz”, dijo Paquito Torres en ‘De Primera Mano’ este 8 de junio.

“Han pasado 19 días en los cuales desapareció Kelly. Ahorita las investigaciones han girado otro caso y exigimos, pedimos, levantamos la voz a la Fiscalía del Estado de Guanajuato, a su gobernadora, la señora Libia Denisse, que nos apoye a investigar esta clínica… Encuentro, se llama”, detalló.

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De acuerdo con el exmánager de la intérprete de ‘Rata de dos patas’, la clínica de la que supuestamente se habría escapado Kelly sería ‘de renombre’ y contaría con vigilancia. Sin embargo, al momento de los familiares exigir la revisión de las cámaras de seguridad, los encargados no se los habrían permitido.

“Kelly ingresa ahí el domingo 17 de mayo. El lunes, su papá fue a hacer el pago correspondiente de la mensualidad. Le sorprendió mucho que ella misma les abre el portón, cuando este tipo de clínicas son de suma vigilancia (…) El día martes sin ningún problema y el miércoles les refieren que Kelly se escapó”, narró.

“Cuando ellos exigen una revisión de cámaras, les dicen que no hay cámaras. Se turna el caso en la Fiscalía y se empieza la investigación. El caso era un tanto hermético porque no queríamos entorpecer a las autoridades la búsqueda. De pronto, nosotros creíamos que al fugarse ella de la clínica, iba a aparecer (…) y hoy, por hoy, han pasado 19 días en los cuales no logramos descifra qué pasó”, contó.

Nieta de Paquita la del Barrio está desaparecida desde el 20 de mayo.
Nieta de Paquita la del Barrio está desaparecida desde el 20 de mayo.
Imagen Secretaría de Seguridad y Paz/Facebook


Según refiere el exmánager de Paquita la del Barrio, Kelly ingresó a la clínica de rehabilitación porque días antes “había tenido algunas conductas inusuales” en Alto Lucero, Veracruz, lo que llevó a sus padres a internarla. Hasta el último día de su internamiento, la joven no tenía un diagnóstico claro.

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Finalmente, Paco Torres señala que al momento del internamiento de Kelly, ésta llevaba consigo “unas escrituras de un predio que Paquita le heredó, su visa, su pasaporte y cosas de valor”, las cuales abandonó en la clínica.

“Cuando llaman a su papá le refieren que pues Kelly no está, que se escapó. Lo más sorprendente es que lo marcan de que se escapó sin zapatos o sea que iba descalza y deja ahí sus cosas (…) A mí se me hace muy extraño porque si tú, en ese momento, sientes que son tus cosas de valor, tú agarras tus cosas de valor y te la llevas (…) Ahora que ha pasado el turno de los días se nos hace muy extraño y que la clínica se lave las manos”, subrayó.

“Lo que los padres (de Kelly) exigen es que nos den las pruebas de que se escapó de la clínica por ella misma (…) Ahora la sospecha principal es sobre la clínica, ¿qué pasó? (…) Creemos que todo parte de esta supuesta fuga de la clínica”, concluyó.

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