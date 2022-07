Nicolás, el hijo de Ludwika Paleta, es el nuevo galán que está derritiendo corazones: fotos

Hace más de treinta años, Ludwika Paleta formó parte de la telenovela ‘Carrusel’, donde incursionó como actriz con el papel de María Joaquina.



A partir de ese momento, la polaca se ha convertido en una de las celebridades más queridas en el mundo de la farándula mexicana y con producciones como ‘El abuelo y yo’, ‘Huracán’ y ‘María la del barrio’ (que puedes ver gratis en ViX) se ha ganado el cariño de sus fans.



En 1997, la famosa contrajo matrimonio con el también actor Plutarco Haza y con tan sólo 20 años (en 1999) se convirtió en madre de Nicolás.



Al respecto, en una entrevista para ‘De primera mano’ el 26 de diciembre de 2018, la estrella habló de las dificultades que vivió al ser mamá tan joven.

“A esa edad sí te puedo decir que la maternidad, a pesar de que es una delicia y a pesar de que uno ama a sus hijos como a nadie en el mundo, sí me vino a como a... no partir, pero sí como a interrumpir muchos planes que yo tenía. Tal vez yo... no tal vez, seguramente mi carrera sería otra”, dijo en ese entonces.



A pesar de las dificultades de ser una mamá joven, la protagonista de 'Amigas y Rivales' (vela gratis en ViX) siempre se ha mostrado orgullosa de su retoño y frecuentemente lo presume a través de su cuenta de Instagram, con tiernas fotos en las que sus fans señalan el gran parecido que hay entre madre e hijo.



Por ejemplo, el 10 de mayo de 2021, la protagonista de ‘Los exitosos Pérez’ (disponible gratis en ViX), publicó una ‘selfie’ junto a Nicolás, la cual de inmediato consiguió más 200 mil ‘me gusta’.



“Te amo, contigo aprendí a ser mamá”, fue la breve descripción que acompañó la fotografía, donde usuarios de Internet dejaron comentarios como “Igual de bello que su mamá”, “Parecen hermanos”, “Iguales”, “Qué lindos” y “Qué grande está tu principito”.



Nico, como lo llaman sus seguidores, es ahora un guapo joven de 22 años que sigue los pasos de sus padres en la actuación.



La nueva versión de la telenovela ‘Los ricos también lloran’ (que puedes ver gratis en ViX), que fue encabezada por Sebastián Rulli y Claudia Martin, marcó el debut del muchacho como actor.



Además de su trabajo en la actuación, Nicolás estudió cinematografía y se lanzó como cantante con el tema ‘Tranze’. Al respecto, en una charla para ‘Ventaneando’ el 6 de enero de 2021, señaló que desde pequeño demostró su amor por la música y sus padres lo “apoyan en todo” lo que hace.

“Yo desde chiquito tocaba la guitarra, siempre he estado involucrado en la música, tanto como el cine. Yo estudié cine, pero la música nunca se fue de mi vida, siempre estuvo ahí, entonces es mi forma de integrar la música y pues hacer lo que me gusta y poder compartirlo con el mundo, más que nada”, admitió.



Por otro lado, Nicolás protagoniza divertidos videos junto a su madre en TikTok, los cuales consiguen miles de ‘me gusta’ por parte de los fans de los famosos.







Prueba de lo anterior es una grabación que la actriz presumió el 28 de mayo de 2022, en la que mostró cómo son ella y su nene en las fiestas.



“Qué lindos madre e hijo”, “Hermosa, simplemente espectacular”, “Adoro a tu mamá, buena actriz y muy hermosa”, “Se parece a ti tu hijo”, “Cómo pasan los años”, “Qué hermoso tu hijo” y “No parece su mamá, parece su hermana”, fueron algunos de los cariñosos mensajes que sus fans dejaron en la caja de comentarios.



Paleta también es mamá de los mellizos Sebastián y Bárbara, quienes nacieron el 29 de mayo de 2017 como fruto de su matrimonio con el empresario Emiliano Salinas.