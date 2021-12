“Acá te esperamos”: Natalia Téllez compartió una foto a semanas de convertirse en mamá

Natalia Téllez ha iniciado la cuenta regresiva para la llegada de su bebé, a fin de hacerlo oficial, compartió una fotografía en donde aparece recostada, eso sí, acompañada de su amigo fiel.

Además del padre y pareja Antonio Zabala, la presentadora también cuenta con ‘Güero’, su perro, con quien compartió un momento en Internet.

En su más reciente publicación en Instagram, Natalia Téllez apareció recostada sobre la cama y su mascota recargó la cabeza en la pancita de su dueña.

Con la leyenda “Acá te esperamos”, fue como la próxima mamá escribió junto a la imagen que está por llegar a los 100 mil me gusta. De inmediato la postal se llenó de deseos y mensajes de buena vibra para ella y su bebé.

“Lo mejor para ti y la pequeña Emilia”; “Que termine de ser un embarazo tranquilo, Nat”, “Mucho amor y luz para ustedes”.

¿Cuándo nace la bebé de Natalia Téllez?

De acuerdo con información revelada por la conductora, su bebé llegará en enero o febrero de 2022.

Natalia Téllez aseveró que se convertirá en mamá de una niña. Con forme pasan los días, la famosa de 36 años ha publicado imágenes de esta etapa.

Uno de los posteos que llamaron la atención entre sus seguidores fue en donde mostró su ‘baby bump’ y gran cabellera rojiza.

“Pelatzo de embarazo”, fue la descripción que montó al lado de la fotografía en donde está utilizando un vestido con mangas largas y estampado gris con negro, mientras mueve su cabellera.

A un día de celebrarse la Navidad, Natalia confesó no ser fan de esta fecha

Durante una emisión del programa ‘Netas Divinas’, compartió que muchas veces “tienes expectativas y la gente se pelea”.

“Lo que siento es que la Navidad no es tan especial, a mí no me encanta porque tienes muchas expectativas y porque la gente luego se pelea. De pequeña yo tenía una expectativa muy alta y no era así, además la gente gasta mucho y engorda”.



A unas semanas de la llegada de Emilia (su hija), Natalia manifestó que no le inculcará la creencia en Santa Claus. Admitió que ella no creció con esa tradición, motivo por el que tampoco quiere que su hija lo haga.

“Me van a odiar mucho, porque yo no crecí con la tradición de Santa Claus y de hecho yo no le voy a decir de Santa Claus a Emilia”.



De inmediato, su compañera Daniela Magun estuvo de acuerdo con las palabras de Natalia:

“Yo estoy de acuerdo con Natalia, te voy a decir el por qué: todos los papás ahí vamos rifándola, trabajando todo el año comprando los regalos, envolviéndolos, poniéndolos debajo del árbol, para que el niño esté agradecido con un señor gordo del Polo Norte”.