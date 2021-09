"¡Vamos a ser papás!": Natalia Téllez anuncia que está embarazada

“Fue muy duro porque (a esa edad) te estas tratando de generar una identidad como mujer, siendo una jovencita muy pequeña, y una mamá es una guía y una raíz y mucha protección y yo muy joven tuve que aprender que, pues, me iba a tener que armar una identidad propia y protegerme yo y armármela yo y tuve muy claro como que si me metía en problemas las consecuencias yo me las iba arreglar. Eso ha sido un gran regalo, pero creo que de joven fue muy duro. Es duro crecer sin una mamá”, dijo.