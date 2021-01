Natalia Jiménez y Daniel Trueba enfrentan difícil divorcio: hay acusaciones de drogadicción y disputa por su hija

Según los documentos legales a los que Primer Impacto tuvo acceso, Natalia Jiménez alegó en abril que su matrimonio no tiene salvación y pidió la custodia compartida de Alessandra , la hija que procrearon, así como la división equitativa de los bienes . También, solicita que Trueba cubra los honorarios de sus abogados y que no se le obligue a pagarle una pensión .

Más tarde, el 18 de mayo, la española sometió de urgencia una noción en la que dijo que no habían logrado llegar a un acuerdo para compartir la custodia de Alessandra y pidió que su expareja se sometiera a una prueba de dopaje. Explicó que Trueba no estaría capacitado para cuidarla y cuestionó su capacidad física y mental debido a un presunto uso y abuso de marihuana y pastillas que no requieren receta médica. Sometió fotografías como evidencia, en donde se ven restos de cannabis en una de las gavetas del hogar que compartían.