Nacho no habría donado ni un dólar tras concierto benéfico para Chyno Miranda

El cantante venezolano no habría aceptado ir al concierto a beneficio de su excompañero del dúo Chino & Nacho pese a que le dieron opciones para no afectar su agenda de trabajo. Además, trascendió que no aportó económicamente en el evento 'Todos somos Chyno' celebrado en Miami el pasado 8 de junio.