Nacho y Melany Mille se casan en impactante boda: vistieron con estilo vaquero para su enlace

El cantante y la modelo finalmente se dieron el ‘Sí, acepto’ en un enlace civil. El evento se realizó en Miami, bajo un ambiente campestre, y estuvieron presentes los amigos y familiares más íntimos de los ahora esposos.

Video Nacho sorprendió a Melany Mille en su cumpleaños: le propuso matrimonio

Nacho Mendoza y Melany Mille contrajeron matrimonio, tras cinco años juntos, la tarde de este jueves 19 de diciembre.

De acuerdo con People en español, el enlace civil se llevó a cabo en la finca The Barn 305 en Homestead, al sur de Miami, en un ambiente campestre.

“Este evento fue con sencillez y se hizo con amigos más íntimos y familiares”, contó al respecto la modelo venezolana al medio.

“Me siento preparado para asumir el compromiso de estar en una relación que pretende ser para siempre”, confesó el cantante.

Así fue la boda de Nacho y Melany Mille

En entrevista con la publicación, Nacho puntualizó que su boda fue civil pues “no somos religiosos”, aunque creen “en Jesucristo”.

En dicho día tan importante, además de las niñas que ellos procrearon, Mya y Melina, también estuvieron presentes los hijos mayores del intérprete, Diego, Miguel, Santiago y Matías.

Nacho y Melany Mille se casaron tras cinco años de relación.
Nacho y Melany Mille se casaron tras cinco años de relación.
Imagen Nacho/Los de ÑAM!/Instagram

La también empresaria puntualizó que los acompañaron “alrededor de 160” invitados, con quienes, dijo su ahora esposo, tienen un vínculo “sentimental”, por lo que no acudieron “estrellas”.

“Invitamos a gente que están con la misma energía que nosotros. Tenemos parejas que están bien establecidas”, indicó el compositor, “no se trata de una fiesta de farándula”.

En sus historias de Instagram, el integrante de Chyno & Nacho compartió clips en los que se pueden apreciar diferentes instantes del significativo evento.

Nacho y su esposa vistieron con estilo vaquero

Para la ocasión, el músico eligió un traje estilo vaquero en color beige, creación del diseñador rumano Laurentiu Dobre, según la citada revista.

Por su parte, Melany lució un vestido de novia con aplicaciones plateadas y capa, realizado por Giannina Azar, y llevó un sombrero vaquero en lugar de un velo largo.

Para llegar al altar, él caminó con su mamá, María Mercedes Donatti, y sus seis retoños, con Melina a bordo de un carrito.

Mille llegó en un carruaje tirado por un caballo, junto con su progenitora, con la que desfiló al ritmo de la marcha nupcial.

Nacho y Melany Mille llegando a su ceremonia de casamiento.
Nacho y Melany Mille llegando a su ceremonia de casamiento.
Imagen Nacho/Los de ÑAM!/Instagram

Nacho y Melany Mille disfrutaron de la celebración

Durante la celebración posterior a que se dieran el ‘Sí, acepto’, Nacho y Melany Mille se reunieron con sus seres queridos entre música y decoraciones protagonizadas por flores.

Su primer vals como marido y mujer lo realizaron al ritmo de una canción que habla sobre la fe, estando bajo destellos de luces.

Además de elegir los ‘hits’ con los que los presentes bailarían, el artista igualmente amenizó con su voz y al lado de su colega, Maeso.

Para la recepción, la presentadora se cambió a un segundo vestido de novia, pieza de Otayma Zerpa y su hija, Paola Cappa, que mezcló un ‘corsé’ de encaje y pedrería con una falda amplia en tul.

Nacho y Melany Mille disfrutaron de la fiesta posterior a su boda.
Nacho y Melany Mille disfrutaron de la fiesta posterior a su boda.
Imagen Nacho/Instagram
