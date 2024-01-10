Nacho Mendoza se convierte en papá por sexta ocasión

Video Hijo mayor de Nacho trabaja en una cadena de hamburguesas: así reaccionó al verlo como cajero

Nacho Mendoza y su pareja Melany Mille anunciaron este 10 de enero que su segunda hija en común ya nació, Melina se convierte en el sexto retoño del cantante venezolano.

La pareja dio la noticia a través de Instagram con un par de fotografías y un extenso agradecimiento al equipo de doctores que estuvo con ellos durante todo el proceso de gestación y de alumbramiento.

Nacho y Melany Mille presentaron a su hija Melina. Imagen Nacho Mendoza/Instagram

"Melina has venido a revolucionarnos de tanto amor, pero sobre todo de infinita paz… Estamos seguros que eres otra elegida de nuestro creador para un propósito grande y maravilloso en este mundo", se lee al inicio de su mensaje.

"Es difícil describir este momento tan sublime, solo podemos agradecer a cada instante por tu llegada a nuestras vidas. Gracias a nuestras mamis, a mi hermana y sobrinas por venir de tan lejos a conocerte y a todos nuestros amigos que se acercaron a darle la bienvenida a Meli”.

Al igual que Mya, quien ya tiene tres años, la pequeña Melina nació en Venezuela.

Fue el 18 de junio de 2023, en el Día del Padre, que la pareja dio a conocer que estaban esperando a su segundo bebé.

Nacho se tatúa las huellas de su hija recién nacida

La niña nació el 9 de enero, pues por la noche el cantante compartió una imagen en donde se aprecia que le están tatuando las pequeñas huellas de los pies de su hija en el pecho.

Nacho Mendoza se tatúa los pies de su hija Melina. Imagen Nacho Mendoza/Instagram



Nacho Mendoza también es padre de Diego Ignacio (18 años), a quien tuvo con Yoelmys Rivero. Con su ex Inger Devera procreó a Miguel (12), Santiago (11) y Matías (7).