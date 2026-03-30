Famosos Nace hija de Dulce María y Paco Álvarez: revelan cómo está la actriz y más detalles del parto La segunda hija de Dulce María, Fernanda, ya nació. Tras dar la noticia el pasado viernes, Paco Álvarez dio detalles del parto y del estado de salud de la ex RBD.

Video Nace segundo bebé de Dulce María tras un embarazo inesperado

La cantante Dulce María y el productor Paco Álvarez anunciaron el nacimiento de su segunda hija el pasado viernes 27 de marzo. "Marzo /2026 ¡Bienvenida Fernanda! Llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida, solo nosotros sabemos el camino para tenerte en nuestros brazos y cuanto lo anhelábamos!", escribieron en Instagram.

Ahora, el feliz padre compartió detalles íntimos sobre la llegada de la pequeña y el estado de salud de la intérprete. En un encuentro con los medios, Álvarez confirmó que su hija, a quien llamaron Fernanda, se encuentra en perfectas condiciones.

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Hija de Dulce María tuvo nacimiento inesperado

Aunque la pareja ya esperaba con ansias el momento, el día del parto los tomó por sorpresa. Según relató Paco, se encontraban realizando sus actividades cotidianas cuando la naturaleza siguió su curso. "Estábamos comiendo. Empezó con un día normal... la verdad es que la naturaleza manda", explicó en entrevista para Edén Dorantes.

El esposo de Dulce María destacó que la vida tiene sus propios tiempos: "Tú nunca sabes porque de verdad que uno no puede planear mil cosas... por más que planeas pues eso pues puede no ser así".

Además, mencionó que, aunque hubo cámaras presentes, optaron por la privacidad en ciertos aspectos: "No grabamos todos los detalles... pero sí fotos y cámaras".

El método de nacimiento y la recuperación de Dulce María

Una de las mayores interrogantes de los seguidores era sobre el método de nacimiento. Al ser cuestionado sobre si se trató de un parto natural, Paco Álvarez fue directo al aclarar que fue por "cesárea".

Sobre el estado de salud de la ex-RBD, el productor aseguró que se encuentra bien y ya está descansando en su hogar, aunque el proceso ha sido intenso. "Va poco a poco, pero bueno, no descansa mucho porque obviamente pues tiene que darle de comer", detalló sobre la recuperación de Dulce.

¿Dulce María y su esposo tendrán otro hijo?

Con la llegada de la pequeña Fernanda, Paco Álvarez parece tener claro que su familia está completa. Al ser consultado sobre si buscarían un niño en el futuro, el productor respondió con humor y contundencia: "Yo creo que ya es momento de cerrar la fábrica".

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Álvarez, quien ya tiene hijos mayores, expresó sentirse bendecido con su familia actual. "Ya gracias a Dios he tenido muchas bendiciones... aquí vengo con mis hijas grandes... y ya la Fernandita". El productor concluyó la entrevista retirándose rápidamente para apoyar a su esposa con los cuidados de la recién nacida y las "desveladas" propias de los primeros días.