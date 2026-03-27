Dulce Maria

Nace bebé de Dulce María: publica las primeras imágenes de su segunda hija y revela su nombre

La exintegrante de RBD se convirtió en mamá por segunda ocasión y así dio a conocer la feliz noticia en redes sociales.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Nace segundo bebé de Dulce María tras un embarazo inesperado

Dulce María se convirtió en mamá por segunda ocasión este mes de marzo. Su bebé es fruto de su matrimonio con el productor, Paco Álvarez.

La noticia del nacimiento de su segunda hija fue confirmada en Instagram, donde la exintegrante de RBD sorprendió al compartir las primeras imágenes de su bebé.

PUBLICIDAD

"Marzo /2026 ¡Bienvenida Fernanda! Llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida, solo nosotros sabemos el camino para tenerte en nuestros brazos y cuanto lo anhelábamos!", escribió.

Así anunció Dulce el nacimiento de su segundo bebé.
Así anunció Dulce el nacimiento de su segundo bebé.
Imagen Dulce María / Instagram


"Estamos infinitamente agradecidos por tu vida. Llegas a completar nuestra familia y ahora nuestra pequeña María Paula se convierte en hermana mayor, morimos de ganas por recorrer la vida contigo! Te amamos bebita mágica", sentenció.

Más sobre Dulce Maria

Nace segundo bebé de Dulce María tras un embarazo inesperado
0:50

Nace segundo bebé de Dulce María tras un embarazo inesperado

Univision Famosos
Estos famosos comparten algo más que la fama: son familiares y tal vez no lo sabías
1:02

Estos famosos comparten algo más que la fama: son familiares y tal vez no lo sabías

Univision Famosos
Dulce María revela cómo está su hija tras saber que será hermana mayor, ¿siente celos del nuevo bebé?
2 mins

Dulce María revela cómo está su hija tras saber que será hermana mayor, ¿siente celos del nuevo bebé?

Univision Famosos
En familia y con sus mejores looks: así celebraron los famosos la Navidad
1:02

En familia y con sus mejores looks: así celebraron los famosos la Navidad

Univision Famosos
Dulce María está embarazada y solo una exRBD la felicita tras distanciamiento
1:00

Dulce María está embarazada y solo una exRBD la felicita tras distanciamiento

Univision Famosos
Ni actriz ni cantante: hija de Dulce María debuta como modelo en Brasil
2 mins

Ni actriz ni cantante: hija de Dulce María debuta como modelo en Brasil

Univision Famosos
Dulce María explica por qué no le prestó sus muñecas a su hija de 4 años tras polémica en ‘live’
0:56

Dulce María explica por qué no le prestó sus muñecas a su hija de 4 años tras polémica en ‘live’

Univision Famosos
Anahí celebra cumpleaños con Dulce María, ¿los otros RBD brillaron por su ausencia?
1:03

Anahí celebra cumpleaños con Dulce María, ¿los otros RBD brillaron por su ausencia?

Univision Famosos
Dulce María habla de la ruptura entre sus compañeros de RBD: "Es muy triste"
1 mins

Dulce María habla de la ruptura entre sus compañeros de RBD: "Es muy triste"

Univision Famosos
'Poncho' Herrera está de luto: muere su padre y así reaccionan los RBD
2 mins

'Poncho' Herrera está de luto: muere su padre y así reaccionan los RBD

Univision Famosos

Así fue el embarazo de Dulce María

El 27 de octubre de 2025, Dulce María anunció su segundo embarazo a través de la revista Marie Claire. Aquella ocasión, la cantante calificó esta nueva etapa como “un regalo inesperado” que la “tomó por sorpresa”.

“No lo esperaba, pero a veces la vida te lleva exactamente a donde necesitas estar. Estoy muy feliz, aunque también, sorprendida”, expresó.

En enero de 2026, la intérprete de ‘Casi Algo’ reconoció que nunca se imaginó que estaría embarazada a sus 40 años. Incluso, aseguró que llegó a pensar que María Paula sería su única hija.

“Sinceramente, no me imaginaba a mis 40 embarazada. Yo pensaba que, bueno, pues ya los 40 cerraba la fábrica. Y Dios nos sorprende y creo que por algo tenemos esta misión y he escuchado a mi cuerpo, a la vida”, dijo a la revista ¡HOLA!

Además, compartió cómo había tomado María Paula que pronto se convertiría en hermana mayor.

“Está emocionada y nosotros, creo que eso también le va a ayudar a seguir creciendo, porque ella finalmente va a enseñarle muchas cosas al nuevo bebé”, afirmó.

PUBLICIDAD

El 6 de marzo, Dulce María se mostró emocionada ante el inicio del mes, pues era le fecha marcada en el calendario para la llegada de su bebé, de quien entonces todavía no sabía si sería niño o niña.

La cantante contaba los días para darle la bienvenida a su bebé.
La cantante contaba los días para darle la bienvenida a su bebé.
Imagen Dulce María / Instagram


“¡Ha llegado el mes! Marzo 2026… esperándote”, escribió la actriz de telenovelas al pie de una fotografía donde se podía ver un pastel con la frase “muy pronto. Marzo 2026”, una fotografía del bebé, así como ropita y zapatitos.

Relacionados:
Dulce MariaRBDHijos de famososFamosas EmbarazadasFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Radical
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX