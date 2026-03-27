Dulce Maria Nace bebé de Dulce María: publica las primeras imágenes de su segunda hija y revela su nombre La exintegrante de RBD se convirtió en mamá por segunda ocasión y así dio a conocer la feliz noticia en redes sociales.



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Video Nace segundo bebé de Dulce María tras un embarazo inesperado

Dulce María se convirtió en mamá por segunda ocasión este mes de marzo. Su bebé es fruto de su matrimonio con el productor, Paco Álvarez.

La noticia del nacimiento de su segunda hija fue confirmada en Instagram, donde la exintegrante de RBD sorprendió al compartir las primeras imágenes de su bebé.

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"Marzo /2026 ¡Bienvenida Fernanda! Llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida, solo nosotros sabemos el camino para tenerte en nuestros brazos y cuanto lo anhelábamos!", escribió.

Así anunció Dulce el nacimiento de su segundo bebé. Imagen Dulce María / Instagram



"Estamos infinitamente agradecidos por tu vida. Llegas a completar nuestra familia y ahora nuestra pequeña María Paula se convierte en hermana mayor, morimos de ganas por recorrer la vida contigo! Te amamos bebita mágica", sentenció.

Así fue el embarazo de Dulce María

El 27 de octubre de 2025, Dulce María anunció su segundo embarazo a través de la revista Marie Claire. Aquella ocasión, la cantante calificó esta nueva etapa como “un regalo inesperado” que la “tomó por sorpresa”.

“No lo esperaba, pero a veces la vida te lleva exactamente a donde necesitas estar. Estoy muy feliz, aunque también, sorprendida”, expresó.

En enero de 2026, la intérprete de ‘Casi Algo’ reconoció que nunca se imaginó que estaría embarazada a sus 40 años. Incluso, aseguró que llegó a pensar que María Paula sería su única hija.

“Sinceramente, no me imaginaba a mis 40 embarazada. Yo pensaba que, bueno, pues ya los 40 cerraba la fábrica. Y Dios nos sorprende y creo que por algo tenemos esta misión y he escuchado a mi cuerpo, a la vida”, dijo a la revista ¡HOLA!

Además, compartió cómo había tomado María Paula que pronto se convertiría en hermana mayor.

“Está emocionada y nosotros, creo que eso también le va a ayudar a seguir creciendo, porque ella finalmente va a enseñarle muchas cosas al nuevo bebé”, afirmó.

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El 6 de marzo, Dulce María se mostró emocionada ante el inicio del mes, pues era le fecha marcada en el calendario para la llegada de su bebé, de quien entonces todavía no sabía si sería niño o niña.

La cantante contaba los días para darle la bienvenida a su bebé. Imagen Dulce María / Instagram