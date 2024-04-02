Hija de Dulce María es "la mejor amiga" de los hijos de estas famosas (no son ni Anahí ni Maite Perroni)
María Paula, hija de Dulce María, protagonizó una entrañable foto con los primogénitos de estas famosas, sin imaginar las reacciones que desataría.
Tras destaparse el presunto desfalco del que habrían sido víctimas los integrantes de RBD a manos de Guillermo Rosas, exmánager de Christian Chávez, los cantantes han guardado silencio y Dulce María optó por presumir a su hija María Paula en una conmovedora fotografía.
La protagonista de telenovelas mostró que su pequeña es "la mejor amiga" de los hijos de estas famosas actrices.
Hija de Dulce María protagoniza encuebtro con hijos de estas famosas
Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la cantante dejó al descubierto la amistad que María Paula ha logrado con André, hijo de Sherlyn, y Maximiliano, pequeño de Zoraida Gómez.
Dulce María mostró que al igual que ella con las famosas actrices, sus primogénitos también han forjado un vínculo muy cercano. Coincide en que los tres menores nacieron en 2020.
"Hay un propósito con tu nombre en manos de Dios, los nuestros son María Paula, Maximiliano y André. Las amo", escribieron las estrellas de televisión como descripción de la publicación.
Varios de los fieles admiradores de Dulce María, Sherlyn y Zoraida Gómez quedaron encatados con la publicación, llenándolas de innumerables comentarios en los que señalaron que María Paula es el clon de su mamá y destacaron que los pequeños sean tan amigos desde chiquitos.
Ellos son los papás de los hijos de Dulce María, Sherlyn y Zoraida Gómez
Dulce María contrajo nupcias con Paco Álvarez en 2019 y un año después de su espectacular boda, la cantante debutó como mamá con el nacimiento de María Paula, quien tiene tres medios hermanos por parte de su papá.
Sherlyn también se convirtió en mamá en 2020, la actriz le dio la bienvenida a su hijo André tras someterse a un tratamiento de inseminación artificial en Nueva York.
Zoraida Gómez debutó como mamá en septiembre de 2020 tras la llegada de su hijo Maximiliano, a quien tuvo con Jorge Torres.