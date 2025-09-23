Tras muerte de B-King y Regio Clown, reportan desaparición de venezolano en México ¿es DJ?

Video Ex de B-King reacciona “devastada” a macabra muerte del cantante y responde a quienes la señalan

Tayron Paredes Gamboa, venezolano radicado en México, desapareció el 19 de septiembre de 2025, reportaron las autoridades, por lo que se emitió una ficha de búsqueda.

Medios de comunicación informaron que se trata de un DJ, sin embargo, su presunta hermana Daniela Paredes, desmintió a través de las redes que el joven perteneciera al mundo del espectáculo.

"Si te vinculan como Dj, como músico, como lo que sea lo vamos a compartir porque lo importante es que te hagas viral y regreses a salvo", escribió la mujer en su perfil de Facebook.

En una segunda publicación pidió a los medios de comunicación no dar información falsa.

"Circulan notas que presentan a Tayron como 'DJ' o lo intentan vincular con casos de cantantes. Queremos dejar claro que Tayron Paredes Gamboa, venezolano de 29 años, desapareció en Huehuetoca, Estado de México, mientras trabajaba como repartidor de delivery. Él no tiene relación alguna con cantantes ni con temas de drogas".

El joven de 29 años, originario de Caracas, fue visto por última vez en el municipio de Huehuetoca, donde realizaba una entrega como repartidor en motocicleta, trabajo que alternaba con la música.

Según los reportes policiales, Tayron envió un último mensaje a su hermana vía WhatsApp, el 19 de septiembre, en el que mencionaba estar "en medio del monte" tras ir a hacer una entrega, incluso, le compartió una fotografía del desolador lugar en donde estaba.

Desde entonces, su teléfono dejó de emitir señal y no se ha tenido contacto con él. La última ubicación registrada por GPS fue en una caseta en Huehuetoca, estado de México.

Fragmento de la última conversación que Tyron Paredes habría tenido con su hermana. Imagen Tyron Paredes/WhatsApp; Compartir Para Salvar

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha abierto una carpeta de investigación y mantiene coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas.

¿Desaparición de Tayron Paredes ligada a la muerte de B-King y Regio Glown?

Días antes de la desaparición de Tayron, los artistas colombianos B-King y Regio Clown fueron encontrados sin vida en el Estado de México.

Aunque aún no se ha confirmado una conexión directa entre los casos, las autoridades investigan posibles vínculos entre las desapariciones y el crimen organizado.

Ficha de búsqueda de Tyron Paredes. Imagen Secretaría de Gobernación de México

¿Quién es Tayron Paredes?

Tayron Paredes Gamboa es un joven originario de Caracas, Venezuela.

A sus 29 años, Tayron está esgtablecido en Cuautitlán Izcalli, estado de México y trabaja como repartidor de comida para plataformas digitales.