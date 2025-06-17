Localizan a Los Juniors de Monterrey tras reportarlos como desaparecidos: lo que se sabe

Video Reportan desaparición de Los Juniors de Monterrey: último video antes de que se dejara saber de ellos

Cinco integrantes de Los Juniors de Monterrey y su chofer fueron encontrados tras haber sido denunciados como desaparecidos la noche del domingo 15 de junio, afirmó Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León, México.

La agrupación se dirigía a una presentación privada en el municipio de General Terán, pero nunca llegó a su destino.

Según reportes de familiares y autoridades, los músicos viajaban en una camioneta Suburban blanca modelo 2018 con placas del estado de Guerrero.

Familiares de los integrantes interpusieron la denuncia correspondiente en la Fiscalía Especializada para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas.

Los Juniors de Monterrey fueron encontrados

La mañana del 17 de junio Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León, informó a través de las redes sociales que los seis hombres denunciados como desaparecidos fueron encontrados con vida.

" Los jóvenes del grupo Los Juniors de Monterrey están bien y con sus familias", escribió el político sin dar mayores detalles.

Los integrantes de Los Juniors de Monterrey son: Francisco Alfaro, acordeonista, de 18 años, Luis Nefaki, bajista de 23 años, Abraham Leal vocalista de 23, Óscar Pérez bajoquinto de 23, Leonardo Rubio, baterista de 34 y Lorenzo Martínez, chofer de 40 años.

El gobernador de Nuevo León reportó la aparición de Los Juniors de Monterrey y su chofer. Imagen Samuel García/Instagram/X

¿Qué les pasó a Los Juniors de Monterrey?

De acuerdo con información de Telediario, la camioneta en la que viajaban presentó una "falla mecánica" y poco después quedaron incomunicados, por lo cual no pudieron informar sobre su paradero a sus respectivas familias.

La desaparición de Los Juniors de Monterrey

La noche del 15 de junio la agrupación se dirigía a una presentación privada, pero más tarde se les perdió la pista.

El último contacto con la banda originaria de Nuevo Léon se registró en un tramo de la carretera libre a China, a la altura de San Juan, en el municipio de Cadereyta.