Muere Wheesung, famoso cantante de K-Pop, a los 43 años: esto se sabe de su repentino fallecimiento

La comunidad musical coreana se encuentra de luto tras el anuncio del fallecimiento del famoso cantante Choi Whee-sung, conocido artísticamente como Wheesung.

El artista de 43 años fue encontrado sin vida el lunes en su residencia, reporta el diario Korea JoongAng Daily.

¿De qué murió Wheesung?

Wheesung fue encontrado en estado de paro cardíaco a las 6:29 p.m. de este lunes 10 de marzo en su apartamento, ubicado en el distrito de Gwangjin, al este de Seúl Wheesung.

La policía informó que, tras la denuncia de la familia, los servicios de emergencia llegaron a la residencia del cantante. El JoongAng Ilbo indicó que, según las autoridades, "aparentemente había fallecido hacía varias horas".

Las autoridades están investigando las posibilidades de suicidio y sobredosis. La policía añadió: "No hay evidencia de que haya sido víctima de un crimen. Estamos investigando si dejó una nota u otros detalles relevantes"

Wheesung tenía un historial de abuso de drogas. En 2021, fue condenado a una sentencia suspendida de dos años por el uso ilegal de propofol. Se descubrió que había gastado 6,5 millones de wones (4.468 dólares) en 12 recetas de propofol entre septiembre y noviembre de 2019.

Además, fue encontrado inconsciente en marzo y abril de 2020 después de abusar de etomidato, un fármaco similar al propofol que induce el sueño.

¿Quién era Wheesung?

Choi Whee-sung, también conocido como Realslow, nació en febrero de 1982 y fue un cantante que debutó en 2002 con su álbum 'Like A Movie'.

A lo largo de su carrera, se ganó el corazón del público con éxitos como 'Insomnia' (2009) y 'Heartsore Story' (2011). Su talento vocal lo consagró como una figura prominente dentro del K-Pop.

La noticia del deceso de Wheesung ha provocado numerosas reacciones en las redes sociales, donde fans y colegas expresan su pesar y comparten recuerdos de su música.