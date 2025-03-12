Muere la ‘influencer’ Valeria Mireles a los 20 años: lo que se sabe de su fallecimiento

Video Gene Hackman falleció una semana después que su esposa: ella murió de raro virus

La ‘influencer’ regiomontana Valeria Mireles murió a los 20 años, confirmó la Federación Mexicana de Rodeo.

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, la institución afirmó que la jinete “nos dejó demasiado pronto”.

“Su sonrisa iluminaba cada arena, su pasión por el rodeo era contagiosa. Aunque su partida nos deja un vacío, su legado vivirá en nuestros corazones y en la memoria del rodeo”, expresaron.

PUBLICIDAD

“Querida Valeria, te recordamos con cariño”, externaron, “Dios traiga consuelo y reconforte los corazones de su amada familia”.

La Federación Mexicana de Rodeo informó sobre la muerte de Valeria Mireles. Imagen Federación Mexicana de Rodeo/Instagram



Aunque los padres de Valeria no se han pronunciado al respecto, su tío, el político David González Morton, le dedicó unas palabras en Facebook.

“Sobrina Ana Valeria Mireles Villarreal, siempre vivirás en nuestros corazones. Te vamos a extrañar mucho”, escribió.

Tío de Valeria Mireles, David González Morton, se pronunció tras su muerte. Imagen David González Morton/Facebook

¿De qué murió Valeria Mireles?

De manera oficial, los seres queridos de Valeria Mireles no han brindado detalles de la causa del fallecimiento de la joven.

Sin embargo, medios de comunicación como El Horizonte y TV Azteca señalan que, presuntamente, ella perdió la vida “en un accidente automovilístico la noche del 9 de marzo”.

Por su parte, N+ detalló que los parientes de la creadora de contenido han “pedido que se respete su privacidad en este difícil momento”.

¿Quién era Valeria Mireles?

Valeria Mireles Villarreal nació en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, y era considerada una de las grandes promesas del rodeo en México.

Ella logró destacar en competencias tanto nacionales como internacionales, consolidándose como una de las mejores exponentes del deporte.

En 2022, obtuvo el subcampeonato nacional por lo que pudo representar al país en el Mundial de Rodeo en Wyoming, Estados Unidos.

También, consiguió ser coronada como Miss Rodeo Nuevo León 2020-2021 y Miss Rodeo México 2021-2022, títulos que la posicionaron como figura dentro de la disciplina.