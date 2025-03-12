Muertes de famosos

Muere la ‘influencer’ Valeria Mireles a los 20 años: lo que se sabe de su fallecimiento

La noticia del fallecimiento de la joven fue confirmada por la Federación Mexicana de Rodeo.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Gene Hackman falleció una semana después que su esposa: ella murió de raro virus

La ‘influencer’ regiomontana Valeria Mireles murió a los 20 años, confirmó la Federación Mexicana de Rodeo.
Por medio de un comunicado en sus redes sociales, la institución afirmó que la jinete “nos dejó demasiado pronto”.

“Su sonrisa iluminaba cada arena, su pasión por el rodeo era contagiosa. Aunque su partida nos deja un vacío, su legado vivirá en nuestros corazones y en la memoria del rodeo”, expresaron.

PUBLICIDAD

“Querida Valeria, te recordamos con cariño”, externaron, “Dios traiga consuelo y reconforte los corazones de su amada familia”.

La Federación Mexicana de Rodeo informó sobre la muerte de Valeria Mireles.
La Federación Mexicana de Rodeo informó sobre la muerte de Valeria Mireles.
Imagen Federación Mexicana de Rodeo/Instagram


Aunque los padres de Valeria no se han pronunciado al respecto, su tío, el político David González Morton, le dedicó unas palabras en Facebook.

Más sobre Muertes de famosos

Revelan que famosa periodista que murió en accidente aéreo “tomaba clases para ser pilota”
0:57

Revelan que famosa periodista que murió en accidente aéreo “tomaba clases para ser pilota”

Univision Famosos
Ex de periodista mexicana que murió en accidente aéreo informó la tragedia sin saber que era ella
1:00

Ex de periodista mexicana que murió en accidente aéreo informó la tragedia sin saber que era ella

Univision Famosos
¿Por qué la periodista Débora Estrella viajaba en la aeronave que se desplomó arrebatándole la vida?
1 mins

¿Por qué la periodista Débora Estrella viajaba en la aeronave que se desplomó arrebatándole la vida?

Univision Famosos
Captan a avioneta en que muere famosa periodista mexicana antes de desplomarse: video
0:55

Captan a avioneta en que muere famosa periodista mexicana antes de desplomarse: video

Univision Famosos
Recuperan cuerpo de famosa periodista tras accidente aéreo: revelan detalles del desplome
2 mins

Recuperan cuerpo de famosa periodista tras accidente aéreo: revelan detalles del desplome

Univision Famosos
Periodista mexicana que muere en accidente aéreo publica última foto desde avioneta antes de caer
2 mins

Periodista mexicana que muere en accidente aéreo publica última foto desde avioneta antes de caer

Univision Famosos
Muere famosa presentadora de noticieros mexicana en accidente aéreo: "Estamos consternados"
2 mins

Muere famosa presentadora de noticieros mexicana en accidente aéreo: "Estamos consternados"

Univision Famosos
¿Muerte de Jenni Rivera fue un atentado?: su hermano destapa haber conversado con capos
1:29

¿Muerte de Jenni Rivera fue un atentado?: su hermano destapa haber conversado con capos

Univision Famosos
Muere actriz de ‘Bardo’ a los 38 años: mantuvo la fe en dura batalla
2 mins

Muere actriz de ‘Bardo’ a los 38 años: mantuvo la fe en dura batalla

Univision Famosos
Muere famoso cantante Brett James en accidente aéreo: las dramáticas imágenes
0:55

Muere famoso cantante Brett James en accidente aéreo: las dramáticas imágenes

Univision Famosos

“Sobrina Ana Valeria Mireles Villarreal, siempre vivirás en nuestros corazones. Te vamos a extrañar mucho”, escribió.

Tío de Valeria Mireles, David González Morton, se pronunció tras su muerte.
Tío de Valeria Mireles, David González Morton, se pronunció tras su muerte.
Imagen David González Morton/Facebook

¿De qué murió Valeria Mireles?

De manera oficial, los seres queridos de Valeria Mireles no han brindado detalles de la causa del fallecimiento de la joven.

Sin embargo, medios de comunicación como El Horizonte y TV Azteca señalan que, presuntamente, ella perdió la vida “en un accidente automovilístico la noche del 9 de marzo”.

Por su parte, N+ detalló que los parientes de la creadora de contenido han “pedido que se respete su privacidad en este difícil momento”.

¿Quién era Valeria Mireles?

Valeria Mireles Villarreal nació en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, y era considerada una de las grandes promesas del rodeo en México.

Ella logró destacar en competencias tanto nacionales como internacionales, consolidándose como una de las mejores exponentes del deporte.

En 2022, obtuvo el subcampeonato nacional por lo que pudo representar al país en el Mundial de Rodeo en Wyoming, Estados Unidos.

También, consiguió ser coronada como Miss Rodeo Nuevo León 2020-2021 y Miss Rodeo México 2021-2022, títulos que la posicionaron como figura dentro de la disciplina.

Valeria Mireles falleció a los 20 años.
Valeria Mireles falleció a los 20 años.
Imagen Valeria Mireles/Instagram y Facebook
Relacionados:
Muertes de famososAccidente automovilísiticoFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD