Muere Tongolele a los 93 años: revelan presuntos detalles de su fallecimiento

Video ¿Quiénes serían los herederos de ‘Tongolele’? La fallecida bailarina tuvo dos hijos y esto se sabe

Yolanda Montes, la actriz y bailarina mejor conocida como Tongolele, ha muerto a los 93 años.

Este lunes 17 de febrero, el periodista María Luis Valdés Doria y el comunicador Óscar Madrazo dieron a conocer la lamentable noticia.

Por su parte, el especialista de espectáculos, Carlo Uriel, brindó presuntos detalles en su cuenta de X (antes Twitter), aseverando que la artista habría perdido la vida “tras sufrir un infarto fulminante”.

“Hoy, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, falleció dormida, acompañada de su familia”, escribió un ‘post’.

“Les puedo confirmar que llevaba tiempo enfrentando problemas respiratorios que se fueron agravando”, aseguró al respecto.

Carlo Uriel, periodista de espectáculos, compartió supuestos detalles sobre la muerte de Tongolele. Imagen Carlo Uriel/X



Algunos reportes indican que la bailarina murió el domingo 16 de febrero.

¿Quién era Tongolele?

Yolanda Yvonne Montes Farrington nació el 3 de enero de 1932 en Spokane, Washington, Estados Unidos, siendo hija de padre mexicano y madre estadounidense.

Su inicio en el cine se dio casi al paralelo de su aparición en los escenarios de México, allá por 1947, cuando adoptó el nombre artístico Tongolele.

Tongolele murió a los 93 años. Imagen Mezcalent



Debutó en un ‘show’ de variedad, en Tijuana, Baja California, al que el público asistía pese a que varias organizaciones religiosas lo tachaban de malsano.

Teniendo popularidad, fue requerida para aparecer en películas, animando breves escenas musicales, como ‘Nocturno de amor’ y ‘La mujer del otro’.

Dio el salto al estrellato con la cinta ‘Han matado a Tongolele’, de 1948, en la que ella danzaba con ritmos afroantillanos.

A lo largo de su trayectoria participó en proyectos del ‘Séptimo arte’ como ‘El amor es ciego’, ‘El rey del barrio’, ‘Chucho el remendado’ y ¡Mátenme porque me muero!, entre otras.

Su estilo exótico y movimientos la convirtieron rápidamente en una de las vedettes más destacadas de la época, lo que le valió el título de ‘La reina de las danzas Tahitianas’.

En 1956, contrajo matrimonio con el músico cubano Joaquín González, con quien procreó dos hijos gemelos, Rubén y Ricardo.