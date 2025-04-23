Majo Aguilar

Muere sobrino de Majo Aguilar: tenía 7 años y luchaba contra dura enfermedad

Majo Aguilar compartió un desgarrador mensaje para despedir a su “bebito lindo”, quien murió a causa de una difícil enfermedad. A finales de marzo la cantante había pedido ayuda para conseguir donadores.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Muere sobrino de Majo Aguilar de 7 años: prima de Ángela había pedido ayuda “con urgencia” para él 

Majo Aguilar informó sobre la muerte de su sobrino Arturo Pérez, de 7 años, quien estaba luchando contra la leucemia que padecía. Con un emotivo mensaje, la cantante lo despidió.

“Mi estrella para siempre. Así te estaré abrazando para la eternidad. Así siento que estoy ahorita contigo. El más valiente, el más guerrero. Te amo hermoso, guapo, mi bebito lindo que cantaba quiero un amor. Me da calma saber que ya estás en paz. Te amo mucho, mucho”, se lee al inicio del desgarrado mensaje de Instagram que publicó los primeros minutos de este 23 de abril.

“Me quedo siempre con tu amor y grandeza de espíritu. Con tus enseñanzas. No pienso intentar entender por qué suceden cosas así, simplemente pienso honrarte. Te amo mi sobrino hermoso”, añadió.

Majo Aguilar despidió a su sobrino con emotivas palabras.
Majo Aguilar despidió a su sobrino con emotivas palabras.
Imagen Majo Aguilar/Instagram

A finales de marzo, la intérprete había solicitado donadores a través de sus redes sociales, por lo cual también agradeció a quienes ayudaron en esta noble causa.

“Gracias a quienes ayudaron a difundir cuando se necesitaron plaquetas. Arturo tenía otro plan que era volar muy alto, sepan que fue un gran niño, un luchador feroz a su enfermedad, y que la enfrentó con valentía y gracia, con sonrisas. Tenganlo así en su mente, porque él es y será lo máximo”, finalizó.

Su primo, Leonardo Aguilar, reaccionó en la publicación con palabras de apoyo: “Lo siento mucho prima. Te mando un fuerte abrazo”.

El pequeño Arturo Pérez Mena era hijo de unos queridos primos de Majo, a quienes les reconoció su “entereza y lucha”.

El niño estuvo internado en un hospital de la Ciudad de México para llevar su tratamiento, por lo cual, el 31 de marzo, la cantante pidió ayuda para conseguir donadores de plaquetas.

Arturo, sobrino de Majo Aguilar, murió tras luchar contra la leucemia.
Arturo, sobrino de Majo Aguilar, murió tras luchar contra la leucemia.
Imagen Majo Aguilar/Instagram
