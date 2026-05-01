Muertes de famosos Despierta América se encuentra de luto: despiden así a querido colega Los presentadores del matutino compartieron la difícil noticia durante la emisión. Expresaron sus condolencias por el fallecimiento de Martín Guzmán Monroy.



Video Despierta América de luto: muere integrante clave del show y así lo despiden

El equipo de Despierta América se encuentra de luto debido al fallecimiento de Martín Guzmán Monroy, colega y amigo.

Durante la emisión, Karla Martínez compartió la noticia del deceso, afirmando que se trataba de “una de esas que no quisiéramos dar”.

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“La partida de nuestro colega y amigo, Martín Guzmán Monroy”, dijo.

“Hoy lo recordamos con mucho cariño por su talento, por su entrega y por la generosidad con la que tocó tantas vidas”, indicó, por su parte, Raúl González.

Guzmán Monroy comenzó su carrera en México, como camarógrafo de Univision. Cruzó fronteras y participó en innumerables coberturas que hicieron historia, explicaron.

“De parte de todos nosotros, un fuerte abrazo a María, a José Manuel, su hijo, quien es parte de nuestro equipo, y a toda su familia. Paz a sus restos”, expresó González.

En Despierta América se informó sobre la muerte de Martín Guzmán Monroy. Imagen Despierta América

¿Qué le ocurrió a Martín Guzmán Monroy?

De acuerdo con la revista TVyNovelas, Martín Guzmán Monroy perdió la vida a causa de un accidente automovilístico.

Citando reportes difundidos, señalaron que el percance ocurrió cerca de las 3 de la madrugada en Miami, Florida.

El periodista conducía rumbo a su casa cuando, una fuerte lluvia afectó las condiciones del camino, y perdió el control de su vehículo, puntualizan.

Equipos de emergencia llegaron hasta el lugar, pero el rescate se prolongó cerca de una hora debido a los daños del coche, el cual tuvo que ser cortado para liberar a Guzmán.

Esposa de Martín Guzmán habría estado fuera de la ciudad

Según Mandy Fridmann, de Las Tops News, la esposa de Martín Guzmán, María Martínez-Guzmán, “reportaba atentado en la cena de corresponsales de Donald Trump”.