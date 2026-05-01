Muertes de famosos

Despierta América se encuentra de luto: despiden así a querido colega

Los presentadores del matutino compartieron la difícil noticia durante la emisión. Expresaron sus condolencias por el fallecimiento de Martín Guzmán Monroy.

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Por:Univision
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Video Despierta América de luto: muere integrante clave del show y así lo despiden

El equipo de Despierta América se encuentra de luto debido al fallecimiento de Martín Guzmán Monroy, colega y amigo.

Durante la emisión, Karla Martínez compartió la noticia del deceso, afirmando que se trataba de “una de esas que no quisiéramos dar”.

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“La partida de nuestro colega y amigo, Martín Guzmán Monroy”, dijo.

“Hoy lo recordamos con mucho cariño por su talento, por su entrega y por la generosidad con la que tocó tantas vidas”, indicó, por su parte, Raúl González.

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Guzmán Monroy comenzó su carrera en México, como camarógrafo de Univision. Cruzó fronteras y participó en innumerables coberturas que hicieron historia, explicaron.

“De parte de todos nosotros, un fuerte abrazo a María, a José Manuel, su hijo, quien es parte de nuestro equipo, y a toda su familia. Paz a sus restos”, expresó González.

En Despierta América se informó sobre la muerte de Martín Guzmán Monroy.
En Despierta América se informó sobre la muerte de Martín Guzmán Monroy.
Imagen Despierta América

¿Qué le ocurrió a Martín Guzmán Monroy?

De acuerdo con la revista TVyNovelas, Martín Guzmán Monroy perdió la vida a causa de un accidente automovilístico.

Citando reportes difundidos, señalaron que el percance ocurrió cerca de las 3 de la madrugada en Miami, Florida.

El periodista conducía rumbo a su casa cuando, una fuerte lluvia afectó las condiciones del camino, y perdió el control de su vehículo, puntualizan.

Equipos de emergencia llegaron hasta el lugar, pero el rescate se prolongó cerca de una hora debido a los daños del coche, el cual tuvo que ser cortado para liberar a Guzmán.

Esposa de Martín Guzmán habría estado fuera de la ciudad

Según Mandy Fridmann, de Las Tops News, la esposa de Martín Guzmán, María Martínez-Guzmán, “reportaba atentado en la cena de corresponsales de Donald Trump”.

“La pareja tiene dos hijos (uno de ella, y el otro de él), José Manuel Guzmán, quien trabaja en Univision, y Martín Arián Guzmán”, agregó la comunicadora.

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