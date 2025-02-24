Muere la cantante Roberta Flack a los 88 años

Video Muere otro actor de ‘Fast & Furious’: ya son 4 que han partido

Roberta Flack murió este lunes 24 de febrero a los 88 años, anunció su publicista, Elaine Schock, reporta AP. La cantante, famosa por interpretar los exitosos temas 'Killing Me Softly With His Song' y 'The First Time Ever I Saw Your Face' entre otros, falleció rodeada de su familia.

En 2022, Flack informó que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ALS). Esta enfermedad progresiva le hizo "imposible cantar y difícil hablar", dijo su mánager en un comunicado.

PUBLICIDAD

¿Quién era Roberta Flack?

Roberta Cleopatra Flack nació en Black Mountain, Carolina del Norte el 10 de febrero de 1937 y se crió en Arlington, Virginia. Desde pequeña demostró su talento como pianista y a los 15 años consiguió una beca para estudiar en Howard.

La cinco veces ganadora del GRAMMY consiguió la fama después de que Clint Eastwood usó su tema, 'The First Time I Ever Saw Your Face', como parte de la banda sonora de la película 'Play Misty For Me'.

En 1973 se convirtió en la primera artista en ganar premios GRAMMY consecutivos al mejor disco con 'Killing Me Softly With His Song'. En la misma década, consiguió otros éxitos como 'Feel Makin' Love', 'Where Is The Love' y 'The Closer I Get You'.