Muere el actor y comediante Pedro Juan Texidor a los 72 años: estaba en terapia intensiva

La comunidad del entretenimiento en Puerto Rico está de luto tras la muerte del actor y comediante Pedro Juan Texidor, quien falleció a los 72 años.

Texidor era ampliamente conocido por su papel como 'Tato' en la popular comedia televisiva 'Entrando por la cocina'.

Lo que se sabe sobre la muerte de Pedro Juan Texidor

La noticia fue confirmada este sábado 9 de marzo por la cadena Telenoticias y por la actriz Yasmín Mejías, quien compartió un emotivo mensaje en las redes sociales.

" Con mi alma en pedacitos tengo que despedir a uno de los hombres más nobles que he conocido. Mi amigo por más de 40 años. Un hombre honesto, leal y amigo de verdad. 'Texi', mi amado 'Texi', te fuiste demasiado pronto", escribió.

La actriz Yasmín Mejías así confirmó la muerte de su amigo y colega Pedro Juan Texidor.



El portal de noticias boricua Primera Hora detalló que el deceso habría ocurrido "cerca de las 3:00 de la tarde en el Hospital San Pablo, en Bayamón".

Según ese medio, las causas de su muerte habrían sido "por complicaciones respiratorias y problemas cardiacos".

El actor pereció luego de que habría estado varios días en una unidad de cuidado intensivo. Desde principios de la semana pasada, el actor que dio vida al entrañable 'Tato' había sido internado en un centro hospitalario debido a complicaciones respiratorias, de acuerdo con reportes.

Los últimos días de Pedro Juan Texidor

De acuerdo con Primera Hora, "la última aparición artística" del actor "fue el año pasado en el musical de 'Entrando por la cocina' con su característico personaje de voz rasposa".

Anteriormente, él ya había estado hospitalizado en diciembre de 2023.

Los últimos días antes de morir, el artista los habría pasado " conectado a un ventilador para ayudarlo a respirar", según detalló el diario puertorriqueño El Nuevo Día.

De acuerdo con el medio, Pedro Juan Texidor enfrentaba "una pulmonía".