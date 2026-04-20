Muertes de famosos Muere querido actor de ‘Melrose Place’ a los 57 años: revelan causa de su fallecimiento Patrick Muldoon perdió la vida de forma “repentina” al interior de su casa, de acuerdo con informes. Su hermana relató lo que le sucedió.



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Patrick Muldoon, conocido por sus papeles en proyectos como ‘Melrose Place’ y ‘Days of Our Lives’, ha muerto a los 57 años.

La noticia de su muerte fue confirmada por el representante del actor a Variety. Deadline, por su parte, informó que él perdió la vida “repentinamente” la mañana del 19 de abril “tras sufrir un ataque cardíaco”.

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¿Qué le sucedió a Patrick Muldoon?

De acuerdo con TMZ, la hermana de Patrick Muldoon, Shana Muldoon Zappa, les relató que él “fue a darse una ducha el domingo por la mañana después de tomar un café con su pareja en su casa de Beverly Hills”.

“Su novia decidió ir a ver cómo estaba porque tardaba demasiado y lo encontró inconsciente en el piso del baño”, explica el medio, citando a la escritora.

“Los paramédicos acudieron rápidamente e intentaron reanimar a Patrick, pero ya no había nada que se pudiera hacer”, añade el portal.

Según Daily Mail, él aún mantenía un romance con Miriam Rothbart y compartían la residencia en la que ocurrió el deceso.

¿Quién era Patrick Muldoon?

Nacido en San Pedro, California, Patrick Muldoon se formó en la University of Southern California, donde además de estudiar formó parte del equipo de futbol americano Trojans.

Fue durante su etapa estudiantil cuando inició su carrera actoral, con una breve participación en la comedia televisiva ‘Who's the Boss?’. Tras graduarse en 1991, consiguió un papel recurrente en la popular serie juvenil ‘Saved By the Bell’.

Su gran salto a la fama llegó con el personaje de ‘Austin Reed’ en ‘Days of Our Lives’, papel que interpretó entre 1992 y 1995, y que retomó años más tarde entre 2011 y 2012.

Posteriormente, consolidó su presencia en televisión al dar vida al villano ‘Richard Hart’ en ‘Melrose Place’, durante varias temporadas.

En la pantalla grande, Muldoon es recordado por su papel como ‘Zander Barcalow’ en la cinta de ciencia ficción ‘Starship Troopers’, dirigida por Paul Verhoeven, donde compartió créditos con la actriz Denise Richards, con quien mantuvo una relación sentimental intermitente en los años noventa y una amistad cercana a lo largo del tiempo.

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De hecho, ambos volvieron a colaborar recientemente en el thriller criminal ‘ Dirty Hands’, cuyo estreno está previsto para este año.

Muldoon también hizo apariciones en proyectos vinculados a Richards, como el reality ‘ Denise Richards & Her Wild Things’ y un episodio de ‘The Real Housewives of Beverly Hills’.

A lo largo de su vida personal, el actor fue vinculado sentimentalmente con figuras como Lisa Rinna, Tori Spelling y Juliette Binoche.

Además de su carrera actoral, él desarrolló una faceta musical: fue vocalista y guitarrista principal de la banda The Sleeping Masses, reflejando su espíritu creativo y su afinidad por el rock.

También incursionó como productor ejecutivo en diversos proyectos cinematográficos, entre ellos ‘The Tribes of Palos Verdes’, ‘Arkansas’, ‘Marlowe’, ‘The Card Counter’, ‘The Dreadful’ y ‘Riff Raff ’.

Su trabajo más reciente en este ámbito es ‘Kockroach ’, una producción actualmente en filmación protagonizada por Chris Hemsworth, Taron Egerton y Zazie Beetz.