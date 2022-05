Snoop Dogg es fan de Jenni Rivera y hasta interpretó una de sus canciones: su historia juntos

Hace casi una década, el mundo de la música se vistió de luto debido a que Jenni Rivera murió en un terrible accidente; no obstante, a pesar de los años, los fans de la famosa y sus familiares la recuerdan con cariño a cada oportunidad.

El rapero estadounidense Calvin Cordozar Broadus, mejor conocido como Snoop Dogg, ha mencionado en más de una ocasión que extraña a la intérprete del tema ‘De contrabando’; asimismo, ha narrado su historia con la hermana de Lupillo Rivera.

Snoop Dogg es fan de Jenni Rivera

En una entrevista para ‘En vivo’ en 2019, el cantante de ‘Sensual Seduction’ reveló su admiración por la artista de regional mexicano y aseguró que le encanta escuchar sus melodías mientras viaja en auto.

“Amamos a Jenni Rivera. En Long Beach ella es la mejor. Somos grandes fans de su música. Nos encanta lo que representa y su legado sigue adelante. Nos gusta apreciar a gente hermosa como ella, que decía mucho, significaba mucho. Es triste que se haya ido, pero su música sigue viva. Aún podemos sentir su energía; me encanta tocar su música, me siento bien”, admitió el rapero.

¿Cómo se conocieron Snoop Dogg y Jenni Rivera?

Jenni Rivera, considerada un icono de la música mexicana, nació en Long Beach, California. Ahí mismo estudió la secundaria en la institución Polytechnic High School, según detalló Dogg para ‘En vivo’.

“Nuestra escuela, Polytechnic High School, tenía mucha gente multicultural; había latinos, asiáticos, era afroamericana, era blanca, todo lo que podías imaginar estaba ahí y todos nos amábamos porque fuimos a la misma escuela. No se trataba de que por no ser de la misma raza no podíamos juntarnos (...) Jenni Rivera te amamos y te extrañamos”, puntualizó el también actor.

Snoop Dogg interpreta las canciones de Jenni Rivera

En 2017, a través de su perfil de Instagram, Snoop compartió un video en el que se le puede observar cantando el tema ‘Envuélvete’ de ‘La Diva de la Banda’. La grabación, que describió con la palabra “Jenny”, alcanzó más de 176 mil reproducciones.

“Te amo mucho”, “Impactada”, “Órale”, “Mira no más”, “Snoop escucha a Jenni”, “Ícono”, “Él sí sabe”, “Todos amamos a Jenni” y “Mood mariposa de barrio”, fueron sólo algunos de los comentarios de los fans de Dogg, quienes se mostraron impactados.

Snoop Dogg es un fan de la cultura mexicana

En más de una ocasión, el protagonista de 'Baby Boy' -de 50 años- ha demostrado su amor por la música de México. Adicional a declararse fan de Jenni Rivera, Snoop ha realizado colaboraciones con algunos grupos mexicanos.

En 2020, Snoop Dogg, en conjunto con Banda MS y Becky G, lanzó el tema ‘Qué maldición’. En su canal de YouTube, Banda MS señaló: “Con este remix ganamos todos los latinos del mundo”.

Un año más tarde, en mayo de 2021, vio la luz ‘Grandes ligas’, un tema realizado entre Lupillo Rivera, Snoop Dogg, Alemán, Santa Fe Klan y B-Real.

Dinos, ¿sabías de la admiración de Snoop Dogg hacia Jenni Rivera?