Snoop Dogg revela cómo está su hija Cori Broadus tras sufrir "derrame cerebral grave"

Video Hija de Snoop Dogg sufrió un derrame cerebral con solo 24 años: padece lupus desde que era niña

La hija de Snoop Dogg, Cori Broadus, sufrió el pasado 18 de enero un "derrame cerebral grave" y actualmente se recupera en el hospital.

La joven de 24 años reveló la noticia ese día en Instagram, desde donde compartió una foto acostada en una cama de hospital.

Así informó Cori Broadus sobre su estado de salud. Imagen Cori Broadus/Instagram

¿Cómo está la salud de la hija de Snoop Dogg?

El rapero ha dado una actualización sobre el estado de su única hija.

"Está un poco mejor", dijo el cantante a People en declaraciones publicadas este miércoles 24 de enero.

También se le cuestionó si el problema de salud de la joven "le había puesto la vida en perspectiva".

"Sí, sí. Algo como eso", contestó de manera escueta.

Cori Broadus es conocida por su carrera musical y ha lanzado varios sencillos y un álbum. También es una defensora de la salud mental y ha sido abierta sobre su lucha contra la depresión y la ansiedad. Snoop Dogg la tuvo con su esposa Shante Broadus.

La hija del artista también compartió una actualización de su salud a través de una publicación en Instagram este martes 23 de enero.

"Esta noche me quitaron el heaprin (anticoagulante) y lo más probable es que pueda volver a casa mañana (miércoles 24)", escribió.

La hija de Snoop Dogg comentó que era "probable" que fuera dada de alta este miércoles 24 de enero. Imagen Cori Broadus/Instagram