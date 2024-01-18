Hija de Snoop Dogg, Cori, sufre derrame cerebral severo: tiene 24 años

Video Hija de Snoop Dogg sufrió un derrame cerebral con solo 24 años: padece lupus desde que era niña

La hija de Snoop Dogg sufrió un "accidente cerebrovascular grave" a sus 24 años, así lo informó la misma Cori Broadus en una historia de Instagram este jueves 18 de enero.

La primogénita del rapero, a quien procreó junto a su esposa Shante Broadus, dio detalles de lo que le sucedió.

PUBLICIDAD

"Esta mañana tuve un derrame cerebral severo, comencé a llorar cuando me lo dijeron", escribió en una fotografía donde se aprecia que está recostada en la cama del hospital.

En otra imagen que subió más tarde, lamentó el difícil momento por el que atraviesa: "Como si solo tuviera 24 años, ¿qué hice en mi pasado para merecer todo esto?".

La única hija del rapero no dio más detalles al respecto, sin embargo, se sabe que a los 6 años fue diagnosticada con Lupus.

Así informó Cori Broadus sobre su estado de salud. Imagen Cori Broadus/Instagram

Los problemas de salud de la hija de Snoop Dogg

La joven cantante ha compartido en redes sociales sobre sus problemas de salud, pero no solo físicos, también emocionales.

Choc, como también se le conoce a Cori, compartió en mayo de 2021 que los malestares del Lupus afectaban su humor.

" Siempre he estado triste. Siempre he estado deprimida. Siento que he pasado por mucho", dijo en ese entonces en Instagram.

"He estado enferma, estoy enferma. Es mucho. Te duele el cuerpo, simplemente sientes dolor y eres tan joven que piensas: '¿Qué me está pasando? ¿Qué está pasando?'. Y luego miras a tus hermanos y a los demás miembros de tu familia y piensas: '¿Por qué a mí?'. No digo que desearía que lo tuvieran, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué Dios me eligió?", cuestionó en su mensaje.

En septiembre de 2023, contó a la revista People que había abandonado sus medicamentos para darle un enfoque más holístico a su lucha contra el Lupus, pues llegó a tomar hasta 12 pastillas al día.

PUBLICIDAD

" Dejé de tomar todos mis medicamentos hace como cinco meses. Simplemente hago todo lo natural, todo tipo de hierbas, musgo marino, tés. Empecé a hacer ejercicio, bebiendo mucha agua. Así que ahora creo que mi cuerpo dice: 'Está bien, este es el nuevo programa y se está acostumbrando'", señaló.