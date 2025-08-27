Muere estrella de TikTok a los 28 años: luchaba contra un “cáncer raro y agresivo” en etapa 4

Video Muere famoso ‘influencer’ tras caer 20 pies por una pendiente: esto le pasó

Natasha Allen murió a los 28 años. La estrella de TikTok luchaba contra un “cáncer raro y agresivo” en etapa 4 que le fue diagnosticado en 2020.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada en su cuenta de Instagram, donde describieron a la ‘influencer’ como “un alma hermosa llena de amor, bondad y alegría”.

En esta misma publicación se detalló que su muerte fue a consecuencia del sarcoma sinovial que le fue detectado hace cinco años.

“Ella tocó incontables corazones y fue una gran defensora de la conciencia del sarcoma sinovial. Su espíritu seguirá inspirando a todos los que tuvieron el privilegio de conocerla. Cualquier donación será para su servicio, cualquier fondo restante se destinará a la investigación del sarcoma sinovial”, detallaron y compartieron un mensaje que ella dejó antes de morir para sus seguidores.

“Encuentra sentido en tu propia vida, encuentra lo que te hace feliz, encuentra cómo puedes hacer el mundo a tu alrededor mejor. Natasha Allen”.

Natasha Allen luchó contra el cáncer hasta su último día

Según contó Matthew Dougherty, una de las amigas de la joven, en la página de GoFundMe, Natasha Allen murió el 22 de agosto “después de vivir con cáncer 5 años”.

“Natasha siempre fue muy clara: incluso si el cáncer acortaba su vida, nunca perdería la batalla. Y nunca lo hizo: Natasha ganó esa batalla una y otra vez”, escribió.

Su amiga compartió que la tiktoker “experimentó una serie de emergencias médicas relacionadas con los tratamientos de su cáncer, que le fue detectado en etapa 3 y, posteriormente, alcanzó su etapa final.

A Allen le informaron en 2020 que tenía un tumor en la rodilla y “una biopsia reveló más tarde que era canceroso”.

“Le diagnosticaron sarcoma sinovial en etapa 3, un tipo de cáncer raro y agresivo (...) 8 meses después de entrar en remisión, una exploración reveló que el cáncer de Natasha había viajado a sus pulmones y le diagnosticaron sarcoma sinovial en etapa 4”.

“El hecho de tener cáncer no significa que dejas de vivir”, dijo Allen en una entrevista de mayo de 2024 con ABC News. “De hecho, sigues viviendo y obtienes una perspectiva de la vida que antes no tenías”.