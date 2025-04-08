“No contesta”: revelan que exesposa de Memo del Bosque “está destrozada” tras su fallecimiento

Video “Te amo hasta las estrellas”: exesposa de Memo del Bosque reacciona a su muerte

Mónica Noguera estaría “destrozada” tras el fallecimiento de su exesposo Memo del Bosque, quien perdió la vida este lunes 7 de abril tras varios años luchando contra el Linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático y los huesos.

De acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la presentadora estaría renuente a tomarles la llamada, ya que, a pesar de su divorcio, el productor de televisión era alguien muy importante para ella.

“Conociendo a Mónica, como la conocemos, no contesta el teléfono, está destrozada", dijo.

Sin dar más detalles sobre el que sería el estado anímico de Mónica Noguera, el presentador aseguró que la exesposa de Memo del Bosque estuvo a punto de cancelar un viaje por Israel para estar cerca de él.

Además, señaló que Vica Andrade, esposa del Memo del Boque, habría frenado las intenciones de Mónica Noguera de acompañarlo en su recaída contra el cáncer diciéndole que el productor estaba “bien”.

“Cuando ella estaba en Israel y apareció la noticia de que Memo estaba muy malo, le habló a Vica y le dijo ‘Vica dime la verdad, dime cómo está Memo, porque cancelo el viaje’”, subrayó.

Así se despidió Mónica Noguera de su exesposo Memo del Bosque

Mónica Noguera fue una de las primeras en reaccionar a la muerte del productor de ‘100 Mexicanos Dijeron’ y ‘Nosotros Los Guapos’. A través de sus historias de Instagram, la presentadora le dedicó sentidas palabras, dejando al descubierto cuánto lo quería.

“Me hablaste hace un mes… ‘Monis, ¿todo bien? ¿Todo bien en tu vida?’. Le dije sí, Memis… gracias por tu amor, no solo para mí, para cada persona que amaste en esta vida. Te abrazo y te amo hasta las estrellas”, escribió.

Mónica Noguera y Guillermo del Bosque se conocieron en la década de los noventa, cuando ambos estaban en la cima de sus carreras.

A su boda asistieron famosos como Shakira, Miguel Bosé y Ana Bárbara. Sin embargo, su matrimonio terminó a los dos años de casados debido a que no supieron separar su relación de los problemas que atravesaban en el trabajo.

