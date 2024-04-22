Famosos

Muere Meg Bennett, actriz de telenovelas, a los 75 años

La también guionista protagonista de 'Young and the Restless' y 'General Hospital' falleció el pasado 11 de abril, confirmó su familia en un comunicado.

Paulina Flores.
Video Elenco de Mi Corazón es Tuyo de luto: lo que se sabe sobre la muerte de una de sus actrices

El mundo del entretenimiento vuelve al luto tras el anuncio del fallecimiento de la actriz de telenovelas Meg Bennett.

La estrella de producciones como 'Young and the Restless' y 'General Hospital', por mencionar algunos, murió el pasado 11 de abril a los 75 años.

A través de un comunicado, la familia de la también guionista confirmó que Meg había perdido su lucha contra el cáncer.

"Helen Margarita Bennett, conocida a lo largo de su carrera profesional en el escenario y la pantalla como 'Meg', perdió su batalla contra el cáncer el 11 de abril de 2024”, confirmaron.

Murió Meg Bennett a los 75 años.
Murió Meg Bennett a los 75 años.
Imagen Amelia/Twitter

En el breve escrito retomado por medios como Marca, la familia compartió cómo fueron los últimos momentos de la actriz.

“Hasta casi el final trabajó devotamente con niños, escribió e interactuó con su familia y amigos lejanos”, se lee.

De acuerdo con el portal TMZ, a Meg Bennett le sobreviven su esposo, Robert Guza, Jr., guionista de la serie ‘Sunset Beach’; sus dos hijastras, cuatro nietos y dos hermanos.

¿Quién fue Meg Bennett?

Nacida el 4 de octubre de 1948 en Estados Unidos, Margarita Bennett, mejor conocida como Meg dio inicio a su exitosa trayectoria en 1975 en la telenovela estadounidense ‘Search For Tomorrow’.

A este drama se sumaron ‘The Young and the Restless’, 'General Hospital' y ‘The Paper Chase’, por mencionar algunos.

Sin embargo, Meg también logró combinar la actuación con una prolífera carrera como guionista, por ejemplo, en 'General Hospital', donde, de acuerdo con IMDB, escribió 197 episodios.


