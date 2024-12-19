univision famosos

Muere actriz de El Secretario y Mujeres Asesinas: luchaba contra dura enfermedad

El fallecimiento de Margalida Castro fue confirmado por su mánager. La actriz colombiana había sido diagnosticada con dura enfermedad “hace muy poco”.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Actriz volvería a sufrir la muerte de su hijo con tal de ser su mamá: falleció en incendio

Margalida Castro, actriz de El Secretario y Mujeres Asesinas, murió a los 82 años tras luchar contra dura enfermedad.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada este jueves 19 de diciembre por su mánager, Claudia Serrato, quien reveló que su deceso fue a consecuencia de un “cáncer” que se le había diagnosticado “hace muy poco”.

“Con profunda tristeza en el alma les comunico que mi grandiosa actriz y amiga Margalida Castro falleció, víctima de un cáncer que fue descubierto hace muy poco”, escribió en Instagram junto a un compilado de fotografías de la intérprete.

“Se me fue la Monirri de mi alma (como yo le decía) se nos fue a los colombianos “la señora actriz”, un baluarte de la cultura colombiana quien cumplió 60 años de carrera artística regalándonos personajes inolvidables”, agregó.

¿Quién fue Margalida Castro?

Margalida Castro alcanzó la fama en Colombia por personajes como “‘Sussy Borda de Lavalle’ en Gallito Ramírez, ‘Doña Custodia’ en Dulce Ave Negra, ‘Elida Pérez’ en Música Maestro, ‘La Tía Chavela’ en Yo Amo a Paquita Gallego, ‘Heraclia de Santiño’ en Rauzan, ‘Úrsula Lacouture’ y ‘Barbara Fon Braun Lacouture’ en Chepe Fortuna, ‘Dudis’ en El Secretario, ‘Erika Bruner’ en La Nieta Elegida y ‘Carmenza’ en La Tía Alison siendo estos últimos los más recientes”, destacó su representante.

Margalida Castro falleció a los 82 años a causa de cáncer.
Imagen Margalida Castro / Instagram


A Margalida Castro le sobreviven sus hijas Carla y Gina Perozzo, a quienes su representate les deseó pronta resignación.

“Hoy despedimos aplaudiendo de pie a esta orgullosa Santandereana, que gozó de una vitalidad fantástica a sus 82 años, que fue premiada, ovacionada y respetada en nuestro país y quien amó la vida y agradeció por todo lo vivido hasta su último aliento. Abrazamos a sus hijas Carla y Gina Perozzo como a su familia en Colombia y Chile por esta inmensa pérdida. Te despedimos con infinita gratitud y admiración mi Monirri del alma, mi gran y única Margalida Castro, un privilegio haber sido tu mánager y amiga”, sentenció.

A su trabajo como actriz también se suman series como Mujeres Asesinas y el reality de comida Masterchef Celebrity.

