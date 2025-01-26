Mariana Seoane revela desgarradora foto con su madre tras confirmar su muerte: así se despide

Mariana Seoane confirmó la muerte de su madre, doña Stella García, este domingo 26 de enero a través de un conmovedor mensaje y una desgarradora foto junto con la señora.

Más temprano, las cuentas de Instagram del programa Hoy y la presentadora Maxine Woodside habían reportado el deceso sin que la artista emitiera algún comentario de manera inmediata.

Mariana Seoane confirma muerte de su mamá

Fue un par de horas después de que se reportó la muerte de doña Stella García cuando la actriz lo confirmó a través de Instagram.

Lo hizo con este mensaje: "Solo sé que estos 48 años que pude tenerte se van contigo mamá. No tengo más que amor eterno y agradecimiento por haberte escogido como madre, pero fuiste más que eso, ¡fuiste todo para mí!".

" El verdadero amor, ¡el amor de mi vida! ¡Celebro tu vida sabiendo que ahora volverás a ir conmigo a todas partes! ¡Serás la luz en mi camino y mi mayor protección!", dijo.

Mariana Seoane confirmó con este mensaje la muerte de su madre. Imagen Mariana Seoane/Instagram



"¡Solo Dios sabe lo que siente mi alma!", finalizó la actriz.

Como parte de las imágenes que compartió, la cantante también eligió una en la que se le ve a ella llorando de manera desgarradora frente a su mamá, quien está recostada y aparentemente auxiliada con oxígeno y un collarín en el cuello.

Al fondo de ambas se observa una figura de la Virgen de Guadalupe. No está clara la fecha de esa foto.

Mariana Seoane también compartió la desgarradora imagen de la izquierda en la que se le ve llorando frente a su madre. Imagen Mariana Seoane/Instagram y Mezcalent



La artista no dio de manera inmediata mayores detalles sobre el deceso de su madre.

En julio de 2024, el show mexicano 'Ventaneando' aseguró que Mariana Seoane "confirmó" que su mamá "nuevamente atravesaba" por el cáncer, el cual había aparentemente vencido un año antes.

Famosos dan condolencias a Mariana Seoane

Algunas y algunos colegas de Mariana Seoane aprovecharon la publicación que hizo para darle el pésame.

Lili Estefan, Carlos Rivera, Lisardo, Jessica Coch, Chantal Andere, Alex Rodríguez, entre otros fueron quienes se solidarizaron con ella.

Muchos famosos y famosas le dejaron sus condolencias a Mariana Seoane a través de Instagram. Imagen Mariana Seoane/Instagram



" Mi más sentido pésame, te quiero mucho Mariana hermosa", le escribió Arturo Carmona.

" Lo siento muchísimo Mariana. Te abrazo fuerte", agregó Fernanda Castillo.

En algunas de las entrevistas más recientes que dio Mariana Seoane en México no pudo contener su quebranto al hablar sobre la salud de su madre. Hoy, la artista confirmó su partida.