Mariana Seoane y Adolfo Ángel ‘El Temerario’ se reencuentran, ¿revivió el amor?

Video El Temerario Mayor conquistó a las mujeres más extraordinarias: ellas fueron los amores de Adolfo Ángel

Mariana Seoane se reunió con su exnovio Adolfo Ángel ‘El Temerario Mayor’. El encuentro entre los famosos ocurrió el pasado 21 de diciembre durante el último show que ‘Los Temerarios’ ofrecieron en la Ciudad de México previo a su retiro.

A través de Instagram, la actriz de Tierra de Esperanza (telenovela que puedes ver en ViX) compartió algunas imágenes de su reencuentro y le dedicó un cariñoso mensaje a su ex, dejando claro que a pesar de su ruptura, hace más de 20 años, son grandes amigos.

“Gracias querido Faruk, Adolfo Ángel, por la invitación a su último concierto de Los Temerarios. Una experiencia hermosa con alegría y nostalgia. Increíble sentir y ver a su público como siempre, absolutamente entregado a la música. ¡Gran show!”, escribió.

En su publicación, Mariana Seoane también le dedicó unas palabras a Arleth Terán, quien, al igual que hace más de 20 años, fue su cómplice en su encuentro con Adolfo Ángel.

“Gracias a mi hermana Arleth Terán por lograr esto, gracias Javier Sánchez y a tu familia! Gracias Rocco Terán, gracias baby Johny Montero por ser mi hermano y por disfrutarlo tanto como yo!! Que alegría volver a verlos”, expresó.

Fue precisamente en esta compilación de imágenes que Mariana Seoane se dejó ver de lo más contenta conviviendo con su expareja y hasta con uno de sus hijos, a quien no dudó en lanzarle un piropo.

“¡Qué guapo está Adolfito!”, sentenció.

Así presumió Mariana Seoane su reencuentro con su ex, Adolfo Ángel. Imagen Mariana Seoane / Instagram

Mariana Seoane y su relación con El Temerario Mayor

En junio de 2019, Mariana Seoane habló abiertamente sobre el noviazgo, de menos de un año, que sostuvo con ‘El Temerario Mayor’ en octubre de 2001.

“Me costó mucho trabajo superarlo, sí. Hoy le doy gracias porque ha sido un gran maestro para mí”, confesó al periodista Gustavo Adolfo Infante en el show ‘El minuto que cambió mi destino’.

“Me enamoré como loca, quería casarme con él. Hubiese dejado mi vida ahí, sin duda”, expresó acerca de sus sentimientos.

Mientras que en agosto de 2023 reveló a Yordi Rosado que su relación con Adolfo Ángel comenzó gracias a la actriz Arleth Terán y a la insistencia del ‘Temerario Mayor’.

“Ya cuando vamos a llegar al lugar me dice Arleth: ‘Carnalita, no te vayas a enojar pero es que le dije a Adolfo que íbamos a estar aquí y va a venir’. Le dije: ‘¿Sabes qué?, que se siente junto a ti, yo para nada quiero hablar con ese wey’”.