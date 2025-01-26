Reportan muerte de mamá de Mariana Seoane: luchaba contra esta enfermedad

Mariana Seoane se encontraría atravesando por un duro momento ya que se ha reportado la muerte de su madre, doña Stella García.

A través de Instagram, este domingo 26 de enero las cuentas del programa Hoy y la presentadora Maxine Woodside han reportado el deceso de la señora.

En julio de 2024, Mariana Seoane compartió estas imágenes de su mamá en el hospital. Imagen Mariana Seoane/Instagram

¿De qué murió la mamá de Mariana Seoane?

En el perfil del show Hoy se detalló: "Le enviamos nuestras condolencias a nuestra querida Mariana Seoane por el fallecimiento de su mamá, Stella García Q.E.P.D."

Mientras tanto, Maxine Woddside informó: " Muere Stella Garcia, mamá de Mariana Seoane. Lo sentimos mucho querida Marianita. Estamos contigo".

La presentadora Maxine Woodside así dio a conocer la muerte de la mamá de Mariana Seoane. Imagen Maxine Woodside/Instagram



No se dieron de manera inmediata mayores detalles sobre el reportado fallecimiento.

Mariana Seoane no confirmó ni desmintió de manera inmediata a través de sus redes sociales lo informado sobre su madre.

En abril del 2023, la cantante reveló por medio de un video en su cuenta de Instagram que su mamá había terminado un tratamiento contra el cáncer y que se había erradicado el padecimiento.

Poco más de un año después, en julio de 2024, en el programa 'Ventaneando' se aseguró que Mariana Seoane "confirmó" que su mamá "nuevamente atravesaba" por el cáncer.

En algunas entrevistas recientes en México, la artista de 48 años se conmovía hasta las lágrimas al hablar sobre la salud de la mujer que le dio la vida, lo que daba luz del difícil momento por el que al parecer atravesaba.